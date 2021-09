Penelope Cruz e Antonio Banderas protagonisti di Competencia Oficial (Official Competition), una delle principali produzioni spagnole del 2020 che approda ìin concorso al Festival di Venezia 2021. La pellicola scritta e diretta da Mariano Cohn e Gastón Duprat vede la Cruz nei panni della famosa cineasta Lola Cuevas, impegnata sul set con alcune delle più grandi star latine del cinema: ovvero il rubacuori di Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) e l’attore teatrale di stampo radicale Iván Torres (Oscar Martínez). Il guaio è che non sono amici.

Trama e cast

La trama ufficiale: Alla ricerca di riconoscimento e prestigio sociale, un uomo d’affari miliardario decide di fare un film che lasci il segno. Per riuscirci, assume i migliori: un cast stellare formato dalla famosa regista Lola Cuevas e da due rinomati attori, entrambi di enorme talento, ma con un ego ancora più grande: Félix Rivero, attore hollywoodiano, e Iván Torres (Oscar Martínez), illustre interprete del teatro radicale. Entrambi delle leggende, ma non proprio in buoni rapporti. Attraverso una serie di sfide sempre più eccentriche lanciate da Lola, Felix e Iván devono confrontarsi non solo l’un l’altro, ma anche con il loro lascito artistico.

Il cast di “Competencia oficial” oltre a Cruz, Banderas e Martínez include anche José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Irene Escolar, Manolo Solo, Pilar Castro e Koldo Olabarri, Koldo Olabarri, Ken Appledorn, Mónica Bardem, Martín Brassesco, Daniel Chamorro, Xana del Mar, Stephanie Figueira, Juan Grandinetti, Carlos Hipólito, Karina Kolokolchykova, Enrique Martin e Melina Matthews.

Competencia oficial – Trailer e video

Trailer in lingua originale pubblicato il 22 luglio 2021

Trailer sottotitolato in inglese pubblicato il 20 agosto 2021

Making Of del film pubblicato il 6 settembre 2021

Curiosità

I registi argentini Mariano Cohn & Gastón Duprat hanno diretto insieme anche L’artista (2008) e Il cittadino illustre (2016), mentre Duprat ha diretto in solitaria la commedia Il mio capolavoro (2018) e Cohn il crime-thriller 4×4 (2019).

Alla sceneggiatura del film ha collaborato Andrés Duprat, fratello maggiore del regista Gastón Duprat che ha collaborato anche alle sceneggiature de L’artista, Cittadino illustre e Il mio capolavoro.

Attori feticcio di Almodovar, Penelope Cruz e Antonio Banderas hanno preso parte sotto forma di cameo a Gli amanti passeggeri, per poi non incrociarsi mai in Dolor y Gloria, visto e considerato che Penelope interpreta la mamma di un giovane Antonio. Ora, dopo una vita di carriera, li vedremo finalmente fianco a fianco come protagonisti di “Competencia Oficial”

Note di regia

Da un po’ di tempo volevamo fare un film con Penélope Cruz e Antonio Banderas. Alla fine, ci siamo incontrati a Londra per scambiarci delle idee e abbiamo condiviso con loro il seme di ciò che sarebbe diventato l’asse portante di Competencia oficial. Ci serviva un terzo protagonista e abbiamo chiamato Oscar Martínez, che aveva già partecipato a un nostro film, El ciudadano ilustre, e il cui lavoro piaceva molto a Penélope e Antonio. Mediapro Studio ha dimostrato da subito grande impegno nella realizzazione di Competencia oficial. [Mariano Cohn]

Ci sono molti esempi cinematografici che mostrano come si fa un film, i problemi di produzione e le difficoltà che comporta la realizzazione di un progetto. Ma la cosa più unica in un film è quello che gli attori riescono a suscitare: farci piangere, farci ridere, generare emozioni. Il film indaga questa relazione complessa e straordinaria, solitamente nascosta alla vista del grande pubblico. L’opera rivela come questi tre talenti della recitazione riescano a emozionare gli spettatori, trattando allo stesso tempo temi quali il processo di creazione artistica, la competenza professionale, l’ego e il bisogno di prestigio e riconoscimento. [Gastón Duprat]