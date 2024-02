Connected: trailer e anteprima a Milano del documentario sull’Intelligenza Artificiale (su Prime Video e Apple TV dal 23 febbraio)

BIP, multinazionale di consulenza, lancia Connected, il documentario che racconta il viaggio sul potere trasformativo dell’intelligenza artificiale e la sua capacità di ridefinire l’essenza dell’umanità.

Il film, che segna l’ingresso di BIP nel settore audiovisivo, è distribuito da Direct To Digital sulle piattaforme Prime Video e Apple TV in 74 Paesi del mondo. La regista e sceneggiatrice Simona Calo e l’autore e produttore Luca Monaco, Global Head of Creative & Production di BIP, hanno realizzato un film dalla struttura composita, che racconta il rapporto simbiotico tra l’umanità̀ e la tecnologia, in cui i loro destini intrecciati plasmano il corso del nostro futuro collettivo.

Ciò che BIP offre ha un’influenza significativa sulla società futura; è essenziale stabilire questo tipo di comunicazione per accrescere la consapevolezza del grande pubblico sugli sviluppi tecnologici imminenti e sul loro impatto sulle persone. – Lorena Gandolfini Chief Marketing Officer | BIP

Connected – Trama e premessa

La trama alterna interviste con esperti del mondo accademico, del business, della politica, della creatività e della medicina, alla storia di un musicista che si trova ad affrontare una questione cruciale che potrebbe ridefinire il suo futuro professionale. L’intelligenza artificiale segnerà la fine della sua carriera o gli permetterà di esplorare nuovi orizzonti creativi? “Connected” parte dall’assunto che la tecnologia ricopra un ruolo centrale nella vita di ciascun individuo, estendendosi alla sfera sociale, lavorativa e domestica, a differenza delle epoche passate. Dal punto di vista etico, è cruciale affrontare il divario generazionale, poiché oggi non tutti hanno la stessa accessibilità agli strumenti tecnologici. Il documentario propone una visione olistica, basata sulla collaborazione e il sostegno reciproco, soprattutto per chi è più vulnerabile ai cambiamenti. In un contesto così trasformativo, diventa imperativo per l’umanità assicurare la massima inclusione e neutralizzare i potenziali esiti negativi.

L’enigma che circonda la tecnologia ha alimentato dibattiti distopici che prevedono una catastrofe. Oggigiorno stanno emergendo tecnologie di IA su larga scala, le preoccupazioni vanno ben oltre la finzione, coinvolgendo professionisti, responsabili politici e istituzioni che costruiscono il futuro. Piuttosto che soccombere a fantasie apocalittiche, il nostro sforzo collettivo dovrebbe essere orientato verso problemi concreti. I discorsi pubblici, i dibatti politici e l’azione istituzionale dovrebbero indirizzare la tecnologia e l’IA verso la creazione di un mondo sostenibile e inclusivo. Guardando al futuro, la coesistenza delle due dimensioni, quella tecnologica e quella umana, assicura una vita più facile per tutti. La dedizione di BIP all’innovazione si estende nel linguaggio, attingendo al potere evocativo del cinema per offrire uno spaccato concreto di quello che ci aspetta. La proposta è un’interpretazione organica di vari fenomeni, che offre approfondimenti, spunti di riflessione e consigli pratici per istituzioni, aziende e anche cittadini. Contribuendo a una comprensione più profonda del contesto attuale, intendiamo rafforzare il processo decisionale informato per garantire un futuro di cui tutti noi possiamo essere orgogliosi.

Connected – Il trailer ufficiale

Ogni scoperta scientifica ha avuto un lato oscuro. Ogni scoperta scientifica ha avuto la necessità di essere gestita: ne abbiamo visto i pericoli, ne abbiamo visto le possibilità e siamo andati avanti. Lo stesso accadrà con l’intelligenza artificiale. – Lorena Gandolfini

L’anteprima all’Anteo di Milano

“Connected” sarà presentato a Milano presso il cinema Anteo in una serata ufficiale in cui saranno coinvolti esponenti istituzionali, politici, aziendali e la stampa. La presentazione anticiperà la messa in onda del film sulle piattaforme Prime Video e Apple Tv, dove il documentario sarà disponibile dal 23 febbraio 2024.

Parteciperanno alla presentazione: Lorena Gandolfini, CMO BIP; Luca Monaco, Global Head of Content BIP, Simona Calo, regista e sceneggiatrice; Tom Feasby, attore; Vincenzo Adelini, Composer; Tommaso Agnese, distributore Direct to Digital.

Dopo la proiezione interverranno in un talk: Brando Benifei, Eurodeputato e relatore dell’AI Act, Maurizio Molinari, Head of Liaison Office Milan Parlamento Europeo; Andrea Taglioni, Global Data and AI Competence Manager BIP xTech e Maura Nespoli, VP of Sales for Renewables and Sustainable solutions Prysmian.

Penso che senza regole severe ed efficaci la privacy di cittadini e lavoratori sarà sempre più violata. Vedremo la vita delle persone condizionata dalla discriminazione. Ad esempio, vedremo sistemi legati al lavoro che discriminano le donne o le persone non bianche. Questo sta già accadendo e il rischio è quello di generare maggiori disuguaglianze, maggiore concentrazione di potere e di ricchezza. Abbiamo invece bisogno di regole che dicano chiaramente che certe cose non vanno fatte. – Brando Benifei

Connected – Il poster ufficiale