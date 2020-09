Disney ha annunciato lo slittamento della date di uscita di di ben 10 film. Posticipati i film Marvel Black Widow, Eternals, e Shang Chi and the Legend of the Ten Rings e rinviati anche i remake West Side Story di Steven Spielberg e Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh. Resta invariata la data di uscita del 20 novembre per il nuovo film d’animazione Soul di Pixar.

Black Widow slitta dal 6 novembre al 7 maggio 2021.

Eternals slitta dal 12 febbraio 2021 al 5 novembre 2021.

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings slitta dal 7 maggio 2021 al 9 luglio 2021.

West Side Story slitta dal 18 dicembre 2020 al 10 dicembre 2021.

Assassinio sul Nilo slitta dal 23 ottobre 2020 al 18 dicembre 2020.

Altre modifiche al programma di uscite includono il thriller Deep Water con Ben Affleck che dal 13 novembre 2020 slitta al 13 agosto 2021; l’horror The Empty Man con James Badge Dale anticipato da dicembre al 23 ottobre 2020 e il prequel The King’s Man è stato posticipato di due settimane fino al 12 febbraio 2021. Inoltre il dramma musicale Everybody’s Talking About Jamie debutterà il 21 gennaio 2021, l’horror Antlers uscirà il 19 febbraio 2021, il film d’animazione Raya and the Last Dragon esordirà il 12 marzo 2021 seguito dal film basato sulla serie tv Bob’s Burgers in arrivo il 9 aprile 2021 e il film d’animazione Ron’s Gone Wrong previsto per il 23 aprile 2021.

Fonte: Variety