Ha debuttato su Netflix l’atteso Enola Holmes, film che segna il secondo ruolo cinematografico per la talentuosa Millie Bobby Brown lanciata dalla della serie tv Strangers Things. Dopo essere stata malamente sprecata nel deludente Godzilla II: King of the Monsters, Brown indossa piuttosto comodamente i panni della vivace e arguta sorella minore dei fratelli Sherlock e Mycroft Holmes, interpretati rispettivamente da Henry Cavill e Sam Caflin, confermando grande capacità espressiva e una gamma emotiva coinvogente.

Cresciuta con la madre Eudoria (Helena Bonham Carter), Enola non ha avuto una figura maschile di riferimento, ma ha ricevuto un’educazione che l’ha resa colta, intelligente, intuitiva e in grado di difendersi a colpi di jūjitsu. Compiuti sedici anni, Enola si ritrova da sola dopo che la madre è misteriosamente scomparsa e ha nominato suo tutore l’arcigno fratello Mycroft, che ha intenzione di “domare” la giovane fanciulla ribelle inviandola in un istituto per signorine. Enola però non ci sta, si da alla macchia e utilizza tutto quello che ha imparato per scoprire cosa è successo alla madre, e lungo la strada troverà il primo amore e risolverà il caso del giovane marchese Tewkesbury (Louis Partridge) che qualcuno sta cercando di uccidere.

“Enola Holmes” basato su “Il mistero del marchese scomparso”, primo romanzo della serie di libri “young adult” di Nancy Springer, diventa una brillante avventura per famiglie condita da un efficace messaggio “femminista”. Grazie alla puntuale sceneggiatura di Jack Thorne, autore anche del biopic al femminile Radioactive sulla storia di Marie Curie, questa produzione Netflix possiede un invidiabile equilibrio tra mistery, dramma, avventura e azione, a cui si aggiunge il divertito ammiccare della protagonista allo spettatore, al quale Enola si rivolge di tanto in tanto infrangendo l’immaginaria “quarta parete”, escamotage con cui Brown gioca meravigliosamente e che rafforza l’empatia con il personaggio.

Guardando la Enola di Millie Bobby Brown non si può non pensare allo Sherlock Holmes bohémienne di Robert Downey Jr. e Guy Ritchie, a cui il regista Harry Bradbeer, alla sua prima grande produzione, strizza l’occhio rimodellando il tutto a misura di adolescente senza edulcorare troppo il lato mistery e un pizzico di violenza che non risulta mai gratuita.

“Enola Holmes” si è rivelata una piacevole sorpresa, certo tolta Millie Bobby Brown dall’equazione il film non avrebbe la medesima spinta emotiva, ma scenografie e costumi di alto profilo e l’incalzante colonna sonora del britannico Daniel Daniel Pemberton, tra le cose migliori del film, contribuiscono a rendere questo adattamento assolutamente riuscito e un solido punto di partenza per un franchise di successo.

