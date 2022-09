Festa del Cinema di Roma 2022: il programma completo della diciassettesima edizione

Dal 13 al 23 ottobre 2022 si terrà la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ad annunciarlo la Direttrice Artistica Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale. La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

“La diciassettesima edizione sarà una Festa, un festival di città, internazionale, molteplice, specchio della ricchezza del cinema contemporaneo, un festival per tutti” ha detto Gian Luca Farinelli. “La Festa del Cinema ridisegna il proprio profilo nel circuito internazionale dei festival cittadini contando su un tappeto rosso tra i più grandi al mondo in una delle città protagoniste della storia del cinema – ha aggiunto Paola Malanga – Rispetto alle ultime edizioni, viene introdotto ufficialmente un concorso internazionale, validato dalla Fiapf a partire da quest’anno. I film del concorso, che si intitola Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani, saranno giudicati da una giuria composta da professionisti nel campo del cinema, della cultura e delle arti”.

Questa diciassettesima edizione vedrà il premio alla carriera asseganto James Ivory che sarà presente alla kermesse con un documentario autobiografico, ci sarà l’omaggio a Paul Newman e Joanne Woodward immortalatisulla locandina ufficiale del festival. La Festa prevede anche l’assegnazione di due premi trasversali: Premio Ugo Tognazzi alla miglior commedia assegnata da una giuria presieduta da Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e dall’autrice e attrice Teresa Mannino; e il premio miglior opera prima Bnl Bnp Paribas che verrà assegnata da una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dalla critica cinematografica Daniela Michel e dal regista Roberto De Paolis. Entrambe le giurie sceglieranno i vincitori tra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.

IL FILM D’APERTURA

Il Colibrì di Francesca Archibugi sarà il film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2022. Francesca Archibugi trae il suo nuovo film dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, portando sul grande schermo la vita di Marco Carrera, “il Colibrì”, un’esistenza attraversata da coincidenze fatali, perdite e amori assoluti.

Il PROGRAMMA

Grand Public

Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico, per un totale di 16 titoli.

FILM DI APERTURA

IL COLIBRÌ

di Francesca Archibugi, Italia, Francia, 2022, 126′

Il film sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio:

LUCIANO PAVAROTTI, LA STELLA

AMSTERDAM

di David O. Russell, Stati Uniti, 2022, 134’

ASTOLFO

di Gianni Di Gregorio, Italia, 2021, 97’

BROS

di Nicholas Stoller, Stati Uniti, 2022, 115’

BUTCHER’S CROSSING

di Gabe Polsky, Stati Uniti, 2022, 105’

ERA ORA

di Alessandro Aronadio, Italia, 2022, 109’

THE LOST KING

di Stephen Frears, Regno Unito, 2022, 108’

THE MENU

di Mark Mylod, Stati Uniti, 2022, 107’

MRS. HARRIS GOES TO PARIS | LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

di Anthony Fabian, Regno Unito, Ungheria, 2022, 115’

L’OMBRA DI CARAVAGGIO

di Michele Placido, Italia, Francia, 2022, 120’

IL PRINCIPE DI ROMA

di Edoardo Falcone, Italia, 2022, 92’

RAPINIAMO IL DUCE

di Renato De Maria, Italia, 2022, 98’

RHEINGOLD

di Fatih Akın, Germania, Paesi Bassi, Marocco, Messico, 2022, 140’

LA STRANEZZA

di Roberto Andò, Italia, 2022, 103’

WAR – LA GUERRA DESIDERATA

di Gianni Zanasi, Italia, Francia, 2022, 130’

WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT?

di Shekhar Kapur, Regno Unito, 2022, 109’

Proiezioni Speciali

Sezione non competitiva per un totale di 11 titoli.

LES ANNEES SUPER-8 | THE SUPER 8 YEARS

di Annie Ernaux, David Ernaux-Briot, Francia, 2022, 60’ | Doc |

A COOLER CLIMATE

di James Ivory, Giles Gardner, Regno Unito, 2022, 75’ | Doc |

GOOD MORNING TEL AVIV

di Giovanna Gagliardo, Italia, 2022, 91’ | Doc |

KILL ME IF YOU CAN

di Alex Infascelli, Italia, 2022, 90’ | Doc |

КОРДОН KORDON (CONFINE)

di Alice Tomassini, Italia, 2022, 67’ | Doc |

ORA TOCCA A NOI – STORIA DI PIO LA TORRE

di Walter Veltroni, Italia, 2022, 102’ | Doc |

POLAŃSKI, HOROWITZ. HOMETOWN

di Mateusz Kudła, Anna Kokoszka-Romer, Polonia, 2021, 75’ | Doc |

RITRATTO DI REGINA

di Fabrizio Ferri, Italia, 2022, 77’ | Doc |

RULES OF WAR

di Guido Hendrikx, Paesi Bassi, 2022, 53’ | Doc |

UMBERTO ECO – LA BIBLIOTECA DEL MONDO

di Davide Ferrario, Italia, 2022, 80’ | Doc |

VIA ARGINE 310

di Gianfranco Pannone, Italia, 2022, 70’ | Doc |

Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani

Concorso internazionale specializzato composto da 16 titoli, senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in animazione.

ALAM di Firas Khoury, Francia, Tunisia, Palestina, Arabia Saudita, Qatar, 2022, 110’ | Opera prima |

EL CASO PADILLA | THE PADILLA AFFAIR di Pavel Giroud, Spagna, Cuba, 2022, 78’ | Doc |

CAUSEWAY di Lila Neugebauer, Stati Uniti, 2022, 92’ | Opera prima |

LA CURA di Francesco Patierno, Italia, 2022, 87’

FOUDRE | THUNDER di Carmen Jaquier, Svizzera, 2022, 92’ | Opera prima |

HOURIA di Mounia Meddour, Francia, 2022, 104’

IN EINEM LAND, DAS ES NICHT MEHR GIBT | IN A LAND THAT NO LONGER EXISTS di Aelrun Goette, Germania, 2022, 101’

JANVĀRIS | JANUARY di Viesturs Kairišs, Lettonia, Lituania, Polonia, 2022, 94’

JEONG-SUN di Jeong Ji-hye, Corea del Sud, 2022, 105’ | Opera prima |

LV GUAN | THE HOTEL di Wang Xiaoshuai, Hong Kong, 2022, 112’

I MORTI RIMANGONO CON LA BOCCA APERTA di Fabrizio Ferraro, Italia, Spagna, 2022, 84’

RAMONA di Andrea Bagney, Spagna, 2022, 80’ | Opera prima |

RAYMOND & RAY di Rodrigo García, Stati Uniti, 2022, 100’

SANCTUARY di Zachary Wigon, Stati Uniti, 2022, 96’

SHTTL di Ady Walter, Francia, Ucraina, 2022, 109’ | Opera prima |

LA TOUR | LOCKDOWN TOWER di Guillaume Nicloux, Francia, 2022, 89’

Freestyle

Sezione non competitiva composta da 25 titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai video clip, dai film alla videoarte.

75 – BIENNALE RONCONI VENEZIA di Jacopo Quadri, Italia, 2022, 84’ | Doc |

AMATE SPONDE di Egidio Eronico, Italia, 2022, 78’ | Doc |

BASSIFONDI di Francesco Pividori, Italia, 2022, 94’ | Opera prima |

LA CALIFORNIA di Cinzia Bomoll, Italia, Cile, 2022, 100’

DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA di Ximo Solano, Spagna, Italia, 2022, 82’ | Doc |

DARIO FO: L’ULTIMO MISTERO BUFFO di Gianluca Rame, Italia, 2022, 90’ | Doc |

DREI FRAUEN UND DER KRIEG | TRAINED TO SEE – THREE WOMAN AND THE WAR di Luzia Schmid, Germania, Italia, 2022, 106’ | Doc |

LA DIVINA COMETA di Mimmo Paladino, Italia, 2022, 96’

DJANGO – LA SERIE di Francesca Comencini, Italia, Francia, 2022, 2 episodi, 100’ | Serie |

ENRICO CATTANEO / RUMORE BIANCO di Francesco Clerici, Ruggero Gabbai, Italia, 2021, 32’ | Doc |

ER GOL DE TURONE ERA BONO di Francesco Miccichè, Lorenzo Rossi Espagnet, Italia, 2022, 85’ | Doc |

JANE CAMPION, LA FEMME CINÉMA | JANE CAMPION, THE CINEMA WOMAN di Julie Bertuccelli, Francia, 2022, 100’ | Doc |

JAZZ SET di Steve Della Casa, Caterina Taricano, Italia, 2022, 73’ | Doc |

THE LAST MOVIE STARS di Ethan Hawke, Stati Uniti, 2022, 6 episodi, 441’ | Serie | Doc |

LIFE IS (NOT) A GAME di Antonio Valerio Spera, Italia, Spagna, 2022, 90’ | Doc |

LOLA di Andrew Legge, Irlanda, Regno Unito, 2022, 80’ | Opera prima |

LOUIS ARMSTRONG’S BLACK & BLUES di Sacha Jenkins, Stati Uniti, 2022, 104’ | Doc |

LYNCH / OZ di Alexandre O. Philippe, Stati Uniti, 2022, 108’ | Doc |

IL MALEDETTO di Giulio Base, Italia, 2022, 112’

NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2022, 42’| Doc |

LA PAZ DEL FUTURO di Francesco Clerici, Luca Previtali, Italia, Regno Unito, 2022, 80’ | Doc |

ROMULUS II – LA GUERRA PER ROMA di Matteo Rovere (ep. 1), Enrico Maria Artale (ep. 2), Italia, 2022, 2 episodi, 100’ | Serie |

SELF–PORTRAIT AS A COFFEE POT di William Kentridge, Sudafrica, Stati Uniti, 2022, 3 episodi, 110’ | Serie | Doc |

SONO LILLO di Eros Puglielli, Italia, 2022, 3 episodi, 84’ | Serie |

SOUVENIR D’ITALIE di Giorgio Verdelli, Italia, 2022, 94’ | Doc |

Best of 2022

Sezione non competitiva composta da 11 film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione.

ALL THAT BREATHES di Shaunak Sen, India, Stati Uniti, Regno Unito, 2022, 94’ | Doc |

LES AMANDIERS di Valeria Bruni Tedeschi, Francia, 2022, 126’

AS BESTAS di Rodrigo Sorogoyen, Spagna, Francia, 2022, 137’

CORSAGE di Marie Kreutzer, Austria, Lussemburgo, Germania, Francia, 2022, 112’

COUPEZ! | CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI di Michel Hazanavicius, Francia, Giappone, 2021, 112’

L’ENVOL | LE VELE SCARLATTE di Pietro Marcello, Francia, Italia, Germania, 2022, 99’

L’INNOCENT di Louis Garrel, Francia, 2022, 99’

KLONDIKE di Maryna Er Gorbach, Ucraina, Turchia, 2022, 100’

RABIYE KURNAZ GEGEN GEORGE W. BUSH | MAMMA CONTRO G. W. BUSH di Andreas Dresen, Germania, Francia, 2022, 119’

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Östlund, Svezia, Germania, Francia, Regno Unito, 2022, 142’

WALAD MIN AL JANNA | BOY FROM HEAVEN di Tarik Saleh, Svezia, Francia, Finlandia, Danimarca, 2022, 126’

Storia del cinema

Sezione non competitiva dedicata agli omaggi, ai film in versione restaurata e all’approfondimento della storia del cinema italiano e internazionale con 23 titoli.

OMAGGIO A JAMES IVORY

PREMIO ALLA CARRIERA 2022

MAURICE di James Ivory, Regno Unito, 1987, 140’ | Versione restaurata

Retrospettiva Ms. Woodward and Mr. Newman MR. & MRS. BRIDGE di James Ivory, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 1990, 126’

THE REMAINS OF THE DAY | QUEL CHE RESTA DEL GIORNO di James Ivory, Stati Uniti, Regno Unito, 1993, 134’

A ROOM WITH A VIEW | CAMERA CON VISTA di James Ivory, Regno Unito, 1985, 117’

OMAGGIO A MARISA PAREDES

Giurata del Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia

TACONES LEJANOS | TACCHI A SPILLO di Pedro Almodovar, Spagna, Francia, 1991, 112’

OMAGGIO A JEAN-LUC GODARD Scelto e presentato da Michel Hazanavicius

UNE FEMME MARIÉE | UNA DONNA SPOSATA di Jean-Luc Godard, Francia, 1964, 95’

RESTAURI

L’ANATRA ALL’ARANCIA di Luciano Salce, Italia, 1975, 105’

A NOI! di Umberto Paradisi, Italia, 1922, 55’ | Doc |

AMORI DI MEZZO SECOLO – EP. 3 “DOPOGUERRA 1920” di Mario Chiari, Italia, 1954, 15’

LA GRANDE BOUFFE | LA GRANDE ABBUFFATA di Marco Ferreri, Francia, Italia, 1973, 130’

IL LADRO DI BAMBINI di Gianni Amelio, Italia, Francia, 1992, 134’ |

LA PORTA DEL CIELO di Vittorio De Sica, Italia, 1945’, 88’ |

DOCUMENTARI

In occasione della proiezione de La porta del cielo sarà presentato:

ARGENTO PURO di Matteo Ceccarelli, Italia, 2022, 42’ | Doc |

C’ERA UNA VOLTA IL CINEMA AZZURRO SCIPIONI di Lorenzo Negri, Italia, 2022, 95’ | Doc |

CLAUDIA di Franck Saint-Cast, Francia, 2022, 75’ | Doc |

L’ESTATE DI JOE, LIZ E RICHARD di Sergio Naitza, Italia, 2022, 86’ | Doc |

I MAGNIFICI 4 DELLA RISATA di Mario Canale, Italia, 2022, 90’ | Doc |

PASOLINI, CRONOLOGIA DI UN DELITTO POLITICO di Paolo Fiore Angelini, Italia, 2022, 120’ | Doc |

IL SOGNO DI UNA COSA di Leonardo Ferrari Carissimi, Italia, 2021, 46’ | Doc |

STENO di Raffaele Rago, Italia, 2022, 75’ | Doc |

I VESTITI DEI SOGNI di Luan Amelio, Italia, 2022, 20’ | Doc |

VIRNA LISI – LA DONNA CHE RINUNCIÒ A HOLLYWOOD di Fabrizio Corallo, Italia, 2022, 82’ | Doc |

Retrospettiva

MS. WOODWARD AND MR. NEWMAN

Paul Newman e Joanne Woodward, la coppia di divi più romantica del cinema moderno americano, insieme nella vita e sullo schermo, sono protagonisti di una retrospettiva di 15 film dal titolo “Ms. Woodward and Mr. Newman”, a cura di Mario Sesti. Le opere in programma raccontano sia la loro carriera individuale che l’intreccio di cinema, amore, recitazione e regia che ha dato vita a pellicole di raffinata costruzione narrativa e di puro divertimento cinematografico: film che appartengono a quello che sembra un percorso di ricerca drammaturgica comune ad entrambi e altri che sono semplicemente entrati nell’antologia dei classici. Dalla vita al set dal set alla vita, Joanne Woodward e Paul Newman non hanno mai smesso di guardarsi come un regalo per entrambi: questa retrospettiva racconta quanto lo sono stati per noi.

I FILM IN RETROSPETTIVA

BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID di George Roy Hill, Stati Uniti, Messico, 1969, 110’

EFFECT OF GAMMA RAYS ON MAN-IN-THE-MOON MARIGOLDS | GLI EFFETTI DEI RAGGI GAMMA SUI FIORI DI MATILDA di Paul Newman, Stati Uniti, 1972, 100’

A FINE MADNESS | UNA SPLENDIDA CANAGLIA di Irvin Kershner, Stati Uniti, 1966, 104’

THE FUGITIVE KIND | PELLE DI SERPENTE di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1960, 119’

THE GLASS MENAGERIE | LO ZOO DI VETRO di Paul Newman, Stati Uniti, Canada, 1987, 134’

HUD | HUD IL SELVAGGIO di Martin Ritt, Stati Uniti, 1963, 112’

THE HUSTLER | LO SPACCONE di Robert Rossen, Stati Uniti, 1961, 134′

A KISS BEFORE DYING | GIOVANI SENZA DOMANI di Gerd Oswald, Stati Uniti, 1956, 94’

HE LONG HOT SUMMER | LA LUNGA ESTATE CALDA di Martin Ritt, Stati Uniti, 1958, 117’

Omaggio a James Ivory – Premio alla Carriera 2022

MR. & MRS. BRIDGE di James Ivory, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 1990, 126’

RACHEL, RACHEL | LA PRIMA VOLTA DAI JENNIFER di Paul Newman, Stati Uniti, 1968, 101’

RALLY ‘ROUND THE FLAG, BOYS! | MISSILI IN GIARDINO di Leo McCarey, Stati Uniti, 1958, 106’

SOMETIMES A GREAT NOTION | SFIDA SENZA PAURA di Paul Newman, Stati Uniti, 1971, 114’

THE THREE FACES OF EVE | LA DONNA DAI TRE VOLTI di Nunnally Johnson, Stati Uniti, 1957, 91’

THE VERDICT | IL VERDETTO di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1982, 129’

IL MANIFESTO UFFICIALE

Paul Newman e Joanne Woodward protagonisti dell’immagine ufficiale della diciassettesima edizione (13-23 ottobre 2022). La celebre coppia, una delle più amate e iconiche della storia del cinema, è ritratta nel proprio appartamento newyorkese presso il Greenwich Village, all’inizio degli anni ‘60. La Festa del Cinema renderà inoltre omaggio a Paul Newman e Joanne Woodward con la presentazione di The Last Movie Stars di Ethan Hawke, una docu-serie HBO Max di sei puntate che ripercorre la vita e la carriera dei due grandi artisti, visibile prossimamente su Sky. Melissa Newman, una delle tre figlie della coppia, inaugurerà il programma della Retrospettiva e sarà ospite della Festa del Cinema in occasione della serata di apertura della manifestazione.