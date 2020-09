L’incendiaria: Zack Efron protagonista del remake di Fenomeni Paranormali Incontrollabili

Blumhouse ha trovato il protagonista del nuovo adattamento de L’incendiaria (Firestarter), il romanzo di Stephen King del 1980. Il sito Collider riporta che lo studio ha scelto Zac Efron come protagonista di questa nuova versione del romanzo di King già adattato per il grande schermo nel 1984 nel thriller fantascientifico “Fenomeni paranormali incontrollabili”.

Alla regia del remake l’esordiente Keith Thomas (The Vigil) che dirigerà da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills). Thomas è stato scelto da Jason Blum dopo la visione dell’horror The Vigil, esordio di Thomas che ha colpito così tanto Blum da affidargli questo rifacimento che è in lavorazione dal 2017.

Il film originale, che alla sua uscita non incassò bene e non entusiasmò Stephen King, inizialmente doveva essere diretto da John Carpenter, ma dopo il flop del remake La cosa, la Universal cambiò idea e affidò la regia a Mark L. Lester (Commando). Fenomeni paranormali incontrollabili vede protagonista una giovanissima Drew Barrymore, reduce dal successo di E.T., nei panni di “Charlie” una ragazzina di otto anni con poteri paranormali ereditati dal padre Andy (David Keith), tra cui la pirocinesi, la capacità di incendiare cose e persone con il pensiero. Nel remake Efron dovrebbe interpretare il padre di Charlie che finirà nelle mani di un’agenzia governativa segreta.

Jason Blum sta producendo per Blumhouse insieme al premio Oscar Akiva Goldsman e alla sua società di produzione Weed Road, mentre Martha De Laurentiis sarà produttrice esecutiva insieme a Teems, dopo aver lavorato come produttrice associata del film originale del 1984.