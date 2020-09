Giovani Streghe: il reboot di Blumhouse arriva in VOD il 27 ottobre

Il reboot di Giovani Streghe ( The Craft) ha una data di uscita ufficiale, il sito Bloody Disgusting riporta che Amazon ha annunciato l’uscita americana del reboot in VOD giusto in tempo per l’imminente Halloween.

La data di uscita del 27 ottobre è stata annunciata tramite un comunicato stampa con le “Novità di ottobre” di Amazon, ma la fonte riporta che Blumhouse e Columbia Pictures non hanno anocra ufficialmente confermato la data di uscita del reboot.

Il nuovo Giovani Streghe ha tutte le carte in regole per rivelarsi una piacevole sorpresa, l’importante per i realizzatori sarà quello di non cedere ad una patinatura eccessiva, che l’originale anni novanta non presentava rispetto ad altri film del periodo, ma soprattutto resistere alla tentazione di non “annacquare” oltre il consentito la digressione horror sovrannaturale prendendo magari esempio da alcune recenti serie tv: in soldoni meno Streghe e più Le terrificanti avventure di Sabrina.

Accolto tiepidamente dalla critica e divenuto col tempo un titolo di culto, l’originale “Giovani streghe” uscito nel 1996 ha visto alla regia Andrew Fleming e come protagoniste Robin Tunney (The Mentalist), Fairuza Balk (American History X), Rachel True (Sharknado 2) e Neve Campbell (Scream). Il reboot ancora prodotto da Fleming è scritto e diretto dall’attrice, cantante e regista Zoe Lister-Jones (Band Aid) con un cast che include Cailee Spaeny (7 sconosciuti a El Royale), Gideon Adlon (Giù le mani dalle nostre figlie), Lovie Simone (Greenleaf) e l’attrice transgender Zoey Luna (Pose) nei panni delle quattro aspiranti streghe e a supporto un paio di veterani del calibro di David Duchovny (X-Files) e Michelle Monaghan (Mission: Impossible – Fallout).

L’originale “Giovani Streghe” si concentrava su un gruppo di ragazze emarginate in una scuola cattolica che iniziano a dilettarsi nella stregoneria. Quella che all’inizio sembra una buona idea alla fine si rivela tutt’altro che, e non passa molto tempo prima che le ragazze siano sopra le loro teste. Secondo quanto riferito il reboot seguirà la stessa trama, con l’aggiunta di diversi elementi per rendere l’operazione più appetibile per una nuova generazione.