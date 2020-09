Per coloro che come il sottoscritto vorrebbero vedere Henry Cavill di nuovo nei panni di Superman, dal sito The Cultured Nerd (via Comicbook) arriva un nuovo rumor, intrigante ma tutto da confermare. Il rumor afferma che Cavill avrebbe, il condizionale è d’obbligo, presentato un nuovo progetto a Warner Bros. con protagonista l’Uomo d’acciaio.

Secondo la fonte il progetto di Cavill avrebbe colpito così tanto DC Entertainment e Warner Bros. che gli avrebbe fruttato un contratto per tre film basati sul suo progetto. Inoltre il contratto includerebbe anche “opzioni per futuri cameo in altri futuri film DC, per un totale di 5-6 film”. Per chiarezza i tre film citati non sono stati confermati come altrettanti film da solista, ma potrebbero materializzarsi in ruoli di primo piano nei prossimi film di Black Adam e Shazam.

Tra i fumetti preferiti di Superman citati da Cavill c’è la saga “Per il domani” scritta da Brian Azzarello e illustrata di Jim Lee. La trama segue un evento catastrofico che ha colpito la Terra con milioni di persone sono scomparse senza lasciare traccia, tra cui sua moglie Lois Lane, mentre si confronta con un complotto di cui è l’obiettivo e con il senso di colpa per non essere riuscito a prevenire il disastro. Cavill ha indicato “Per il domani” come un adattamento che gli piacerebbe interpretare.

Man of Steel è stato un reboot riuscito e un successo commerciale, ancor di più se paragonato al deludente Superman Returns di Bryan Singer, inoltre Cavill è senza alcun dubbio il miglior Superman di sempre rispetto alla sua attinenza al look dei fumetti, ricordiamo che abbiamo rischiato di ritrovarci con il Superman “rachitico” di Nicolas Cage nel cassato Superman Lives di Tim Burton.

Cavill dopo aver affiancato Tom Cruise in Mission: Impossible – Fallout e interpretato Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher, rinnovata da Netflix per una seconda stagione, torna su Netflix dal 23 settembre nei panni di Sherlock Holmes in Enola Holmes, film che segue le avventure della sorella adolescente di Sherlock, interpretata dalla Millie Bobby Brown di Stranger Things.

Fonte: The Culture Nerd