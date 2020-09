Holidate: trailer italiano della commedia Netflix con Emma Roberts e Luke Bracey

Netflix ha reso disponibile un trailer italiano di Holidate, una nuova commedia romantica ambientata durante le festività natalizie con protagonisti Emma Roberts (American Horror Story) e Luke Bracey (Point Break). Sloane e Jackson odiano essere single durante le vacanze in cui devono affrontare il giudizio costante delle loro famiglie impiccione. Quindi quando le loro strade s’incrociano s’impegnano ad essere l’uno il fidanzato dell’altro per tutte le festività natalizie a venire.

La trama ufficiale:

Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) odiano le feste. Si ritrovano sempre soli, al tavolo dei bambini o in compagnia di partner imbarazzanti. Ma quando questi due estranei si incontrano in occasione di un Natale particolarmente difficile, si accordano per diventare una coppia durante tutte le feste dell’anno successivo. Con un comune disprezzo per le festività e la promessa di non mostrare alcun interesse romantico l’uno per l’altra, i due protagonisti diventano perfetti “compagni di vita”, dando inizio ad avventure esilaranti e provocatorie. Tuttavia, quando l’anno di assurdi festeggiamenti volge al termine, Sloane e Jackson scoprono che condividere tutto ciò che odiano potrebbe diventare inaspettatamente piacevole.