I Blu-Ray Disney in offerta fino al 70% per il Prime Day 2021

I fan più sfegatati dei classici della Disney e gli amanti del collezionismo stanno trovando nel Prime Day 2021 di Amazon pan per i propri denti. Dall’abbigliamento ai soprammobili per la casa ce n’è davvero per tutti e per i prossimi due giorni, fino alle 23.59 del 22 giugno, a scendere drasticamente di prezzo sono anche tutti i DVD e Blu-Ray Disney che in alcuni casi vengono proposti in offerta con un risparmio del 70%.

Edizioni singole, edizioni da collezione ed edizioni speciali di tutti i principali film d’animazione della Disney, da Bambi a Lilli e il Vagabondo, passando per capolavori più recenti come Frozen e Ralph Spaccatutto. Chi non ha ancora completato la propria collezione di classici Disney può approfittare subito delle offerte, mentre chi è alla ricerca di qualcosa di particolare troverà qualche chicca da non perdere.

Valanga di contenuti extra per l’edizione speciale in 2 DVD di Lilo E Stitch, a cominciare dal finale alternativo escluso dal montaggio originale e mai visto prima.

Disco 1:

Commento Audio

Video Musicale “Your Ohana”

DisneyPedia: Hawaii – Le Isole di Aloha

Gioco: Crea il gioco dell’esperimento alien

A tempo di Stitch: segui il percorso di Stitch nel mondo Disney

Lezione di Hula, il ballo

“Burning Love”: dietro le quinte con Wynonna

“I Can’t Help Falling In Love With You” video musicale degli A-Teens

L’animazione del ballo dell’Hula

Le scorribande di Stitch: teaser trailer cinematografico

Video musicale di Gareth Gates:”Suspicious Minds”

Lilo & Stitch – Making of

Disco 2:

Selezione delle scene del documentario

Note al documentario

Mulan: “La decisione di Mulan”

Camminare e cadere: una conversazione tra Joe Grant e Dean DeBlois

La galleria fotografica di Chris

La storia di Stitch

Conversazione illustrata: Andreas Deja parla di Lilo

A pesca con Ric

Ric Sluiter intervista Maurice Noble

Dumbo: “L’arrivo del treno”

Conversazione illustrata: Alex Kupershmidt parla di Stitch

Lo style book di Sanders

La nuova sequenza di Dean Pitches: la versione preliminare dell’Angelo affetto da disfunzione

I teaser trailer di Lilo & Stitch

Scene eliminate e versioni preliminari

Un classico della letteratura, un classico dell’animazione Disney: è Robin Hood, l’eroe della foresta di Sherwood che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Divertimento, emozioni e sentimento animato le sue gesta spericolate, quelle del fedele amico Little John e della loro banda. Robin Hood:tanti personaggi indimenticabili e una splendida colonna sonora per una storia che conquista gli spettatori di tutte le età.

L’edizione speciale in Blu-Ray Disney in offerta include:

Trama eliminata “Lettere d’amore”

Finale alternativo

Galleria d’arte

Corto “Laggiù nel medioevo”

Canta con noi

Selezione canzoni Disney

L’antica leggenda della Spada nella Roccia rivive in tutto il suo magico fascino in questo splendido lungometraggio. Re Artù è un ragazzino un po’ impacciato che risponde al nome di Semola e Mago Merlino, che si è assunto il compito di educare il futuro Re, è uno strambo vegliardo dalla lunga barba sempre in lite con Maga Magò.

L’edizione speciale in Blu-Ray include:

Magica musica: i fratelli Sherman

Canta con noi

All About Magic (estratto)

Corto: “Cavaliere per un giorno”

Corto: “L’ammazzasette”

Inizio alternativo

La giungla come non l’avete mai vista! Il Libro della Giungla, il classico firmato Disney ritorna a ritmo di Swing con un sensazionale restauro digitale.

Sei pronto ad accompagnare il piccolo Mowgli in un’avventura incredibile nel cuore della giungla? Lasciati accompagnare dal simpaticissimo orso Baloo, che ti insegnerà a vivere con “Lo Stretto Indispensabile”; fidati di di Bagheera, la saggia vecchia pantera e preparati a tante risate con Re Luigi, l’orangotango scatenato! Ma stai attento all’astuta tigre Shere Khan e a Kaa, il più sssssubdolo tra i ssssserpenti della giungla.

L’edizione speciale in Blu-Ray include:

I wan’na be like you: passare il tempo al Disney’s Animal Kingdom

Finale alternativo

Crescere con i Nine Old Men

Contenuti speciali del DVD classico

Il capolavoro classico di Walt Disney è una stravaganza di immagini e suoni – ora brillantemente presentati in una nuovissima versione digitale restaurata. Non solo, commenti interessanti e nuovi extra entusiasmanti vi faranno rivivere l’esperienza di Fantasia facendo ammirare ai più appassionati cinefili questo capolavoro musicale come mai prima d’ora. Nessuna collezione Disney per famiglie è completa senza Fantasia. Vedrete la musica prendere vita, ascolterete le immagini che si trasformano in canzoni e proverete le sensazioni straordinarie che solo un capolavoro può regalarvi.

L’edizione speciale in Blu-Ray include:

Commenti Audio dello storico Disney Brian Sibley

Il museo della famiglia Disney

Galleria d’Arte interattiva

Il diario di Shulteis

Gli altri DVD e Blu-Ray Disney in offerta su Amazon

Ecco un breve elenco di tutti gli altri capolavori Disney che resteranno in offerta per i prossimi due giorni in occasione del Prime Day:

