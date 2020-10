Idris Elba e John Cena insieme per il film d’azione Heads of State

Dopo aver recitato insieme in The Suicide Squad di James Gunn, dove pare hanno fatto faville, Idris Elba e John Cena torneranno a fare squadra per un nuovo film d’azione dal titolo Heads of State. Il sito Deadline riferisce che Elba e Cena vestiranno i panni di due partner improbabili che uniscono le forze con riluttanza per affrontare una non ben specifcata situazione ad alto rischio. Il film è descritto come un mix tra il classico Air Force One con Harrison Ford e il più recente spin-off Hobbs & Shaw in cui Elba ha interpretato l’antagonista principale.

Il film è prodotto da Peter Safran (Aquaman, Shazam!) che produrrà con la sua The Safran Company insieme ad Amazon Studios che ha opzionato subito il progetto prima che finisse in un’asta di offerte. Il team di produzione include anche John Rickard e Mark Jacoby. “Heads of State” è scritto dallo sceneggiatore esordiente Harrison Query.

Deadline riporta che Safran ha già iniziato il casting per “Heads of State”, ma al momento gli unici attori confermato sono Elba e Cena. Nel frattempo Safran e la sua società di produzione sono impegnati a preparare l’uscita del sequel The Conjuring – Per ordine del diavolo in uscita a giugno 2021, i sequel di Aquaman e Shazam e sta lavorando alla serie tv Peacemaker di HBO Max, una serie spin-off di Suicide Squad che vede Cena protagonista.

Vedremo John Cena anche in Fast & Furious 9 – The Fast Saga nei panni del fratello di Dom Toretto, nella commedia Vacation Friends su due coppie in vacanza in Messico, nel thriller d’azione Project X-Traction che segue due ex soldati delle forze speciali (Cena e Jackie Chan) che devono scortare un gruppo di civili lungo la cosiddetta “autostrada della morte” di Baghdad e il thriller The Janson Detective in cui Cena interpreta un Navy SEAL e prigioniero di guerra che lavora come consulente per la sicurezza aziendale, che si ritrova in fuga quando un incarico per salvare un VIP va storto.

Per quanto riguarda Idris Elba l’attore reciterà nel dramma western The Harder They Fall nei panni di un uomo che cerca di vendicarsi del ragazzo che ha ucciso i suoi genitori, nel misterioso dramma epico Three Thousand Years Of Longing di George Miller la cui trama è tenuta sotto il più stretto riserbo e il nome di Elba è legato anche al film Luther, primo lungometraggio ispirato all’omonima serie tv.