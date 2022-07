E’ morto l’attore James Caan, il tributo di Hollywood sui social media

Attori E’ morto Joe Turkel, attore in “Shining” di Stanley Kubrick e “Blade Runner” di Ridley Scott

James Caan è morto all’età di 82 anni, il leggendario attore americano aveva ricevuto una candidatura all’Oscar per il ruolo del mafioso Sonny Corleone ne Il Padrino e una nomination agli Emmy per aver interpretato Brian Piccolo nel film per la tv La canzone di Brian, storia vera di un giocatore della NFL malato terminale di cancro.

Tra i ruoli più noti di Caan ricordiamo anche il professore di inglese Axel Freed nel dramma 40.000 dollari per non morire (1974), il giocatore Jonathan E. di Rollerball (1975), il ladro di gioielli Frank in Strade violente (1981), lo scrittore sequestrato Paul Sheldon in Misery non deve morire (1990), il vanesio comico Eddie Sparks in Giorni di gloria… giorni d’amore (1991), il detective Philip Marlowe nel film tv Marlowe – Omicidio a Poodle Springs (1998), “Il grande uomo” nel Dogville (2003) di Lars Von Trier e il papà di Will Ferrell nella commedia natalizia Elf – Un elfo di nome Buddy (2003). Tra il 2003 e il 2007 Caan ha interpretato l’ex agente della CIA e direttore di Casinò “Big Ed” Deline nella serie tv Las Vegas.

La triste notizia della morte di James Caan è arrivata dalla sua famiglia in un comunicato ufficiale.

È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio. La famiglia apprezza lo sfogo di amore e sentite condoglianze e chiede di continuare a rispettare la loro privacy in questo momento difficile.

Il regista Francis Ford Coppola ha dichiarato a Deadline: “Jimmy è stato qualcuno che ha allungato la mia vita più a lungo e più vicino di qualsiasi figura cinematografica che abbia mai conosciuto. Da quei primi tempi in cui abbiamo lavorato insieme in Non torno a casa stasera, e durante tutte le pietre miliari della mia vita, i suoi film e i tanti grandi ruoli che ha interpretato non saranno mai dimenticati. Sarà sempre il mio vecchio amico di Sunnyside, il mio collaboratore e una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto.

Anche Al Pacino e Robert De Niro, protagonisti protagonisti de “Il Padrino” e “Il Padrino Parte II” hanno voluto rilasciare una dichiarazione a Deadline. “Jimmy era il mio fratello immaginario e il mio amico per tutta la vita”, ha detto Pacino. “È difficile credere che non sarà più nel mondo perché era così vivo e audace. Un grande attore, un regista brillante e un mio caro amico. Mi mancherà”.

De Niro ha offerto un semplice: “Sono molto molto triste di sapere della morte di Jimmy”.

Caan è morto ieri all’età di 82 anni. Oggi Coppola ha onorato il suo amico di lunga data.

James Caan è nato il 26 marzo 1940 nel Bronx, New York City, da Sophie e Arthur Caan, immigrati ebrei dalla Germania. Suo padre era un commerciante di carne e un macellaio. Caan è cresciuto a Sunnyside, nel Queens e ha studiato a New York e in seguito ha frequentato la Michigan State University (MSU). Durante la sua permanenza alla MSU voleva giocare voleva giocare a football ma non riuscì ad entrare nella squadra. Successivamente si è trasferito alla Hofstra University di Hempstead, New York, ma non si è laureato. I suoi compagni di classe alla Hofstra includevano Francis Ford Coppola e Lainie Kazan. Durante gli studi alla Hofstra University, tuttavia, è rimasto affascinato dalla recitazione e dopo aver superato un’audizione si è iscritto alla Neighborhood Playhouse School of the Theatre di New York, dove ha studiato per cinque anni. Uno dei suoi insegnanti era Sanford Meisner, tra i suoi studenti figurano Gregory Peck, Tom Cruise, Steve McQueen, Sandra Bullock, Peter Falk, Leslie Nielsen e Jeff Goldblum.

Caan nizia a recitare per la televisione in serie tv come Gli intoccabili (1962), e nel 1963 esordisce non accreditato sul grande schermo in Irma la dolce di Billy Wilder con protagonisti Jack Lemmon e Shirley MacLaine e l’anno successivo arriva il primo ruolo importante, è un minaccioso criminale nel thriller Un giorno di terrore (1964). Nel 1978 Caan ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, nel 1980 fa il suo esordio alla regia con Li troverò ad ogni costo, un film su un padre alla ricerca del figlio perso a causa del programma di protezione testimoni. Caan Ha rifiutato diversi ruoli in grandi successi, tra questi Qualcuno volò sul nido del cuculo, Il braccio violento della legge, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Kramer contro Kramer, Apocalypse Now, Blade Runner, Love Story e Superman.

Mi dispiace tanto sentire di Jimmy. Era così talentuoso. #James Caan

I’m so sorry to hear about Jimmy. He was so talented. #JamesCaan pic.twitter.com/5CB1NKTYa9 — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 7, 2022

Compagni di squadra e amici fino alla fine. RIP Jimmy 💔

#Jamescaan

Team Mates and friends till the end. RIP Jimmy 💔#jamescaan pic.twitter.com/s7lfMzMlh3 — Billy Dee Williams (@realbdw) July 7, 2022

Leggenda… Rest in Power, Jimmy. Le nostre condoglianze a Scotty e alla sua famiglia🙏 @James_Caan

Rest In Peace James Caan. There are so many movies of his I love, The Godfather films of course being at the very top, but here are a few more I adore (Thief in particular was a Gunn family classic – I had the poster on my wall in high school). 🙏❤️ pic.twitter.com/mhrtGMzB0S — James Gunn (@JamesGunn) July 7, 2022

Beh, questo è un vero schifo per James Caan. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui e di essergli amico. Sempre un ragazzo divertente con cui stare. Ha sempre sostenuto la mia carriera. Ha anche fatto un cameo nel mio speciale televisivo e ha coinvolto Robert Duvall. Un momento clou della mia carriera. Dio benedica James Caan.

Well, this just sucks about James Caan. I was lucky enough to work with him & be friends. Always a fun guy to be around. He was always supportive of my career. He even did a cameo in my tv special and got Robert Duvall to be in it. A highlight of my career. God bless James Caan. — Jon Lovitz (@realjonlovitz) July 7, 2022

James Caan ha sempre avuto le storie più divertenti. Una volta mi disse che Coppola aveva l’abitudine di prendere il cibo dal suo piatto e mangiarlo, così un giorno si preparò un panino con jalapeños molto caldi tra due pezzi di pane imburrato, e aspettò fuori dalla roulotte di Coppola…

James Caan always had the funniest stories. Once he told me Coppola had the habit of grabbing food off his plate & eating it, so one day he made a sandwich with very hot jalapeños between two pieces of buttered bread, & waited outside Coppola’s airstream… — Jennifer Tilly (@JenniferTilly) July 7, 2022

Hollywood ha visto James Caan come un duro. C’era molto di più sotto quell’esterno duro. Aveva un’enorme empatia, come è stato dimostrato nella sua straordinaria interpretazione di Sonny Corleone. Ho sempre pensato che sarebbe morto per amore. RIP

Hollywood saw James Caan as a tough guy. There was so much more underneath that tough exterior. He had tremendous empathy as was shown in his extraordinary performance as Sonny Corleone. I always felt he would die for love. RIP https://t.co/xa6p9WZcty — Michael Des Barres (@MDesbarres) July 7, 2022

RIP . Wonderful actor https://t.co/dUQruwDZgD — John Cusack (@johncusack) July 7, 2022

Una volta sono passato avanti a James Caan alla mensa della Paramount Pictures. Mi guardò con il trucco e l’uniforme di Data e pronunciò solo una parola: “lavoro?” Onorato. RIP

I once passed James Caan in the commissary at Paramount Pictures. He looked me over in my Data makeup and uniform and uttered just one word, “Working?” Honored. RIP — Brent Spiner (@BrentSpiner) July 7, 2022

Celebriamo la vita e la carriera di @James_Caan e porgiamo le condoglianze alla sua famiglia. Da La canzone di Brian a Il Padrino a Misery e Elf, l’eredità in celluloide di Jimmy sopravvive.

We celebrate the life and career of @James_Caan and send condolences to his family. From Brian's Song to The Godfather to Misery and Elf, Jimmy's celluloid legacy lives on. #sagaftramember since 1960. https://t.co/2Yfk7JWeKG — SAG-AFTRA (@sagaftra) July 7, 2022

James Caan che entra in picchiata durante la scena del flashback alla fine de Il Padrino Parte II è una delle grandi rivelazioni di tutti i tempi. Puoi praticamente sentire il pubblico esultare. RIP a uno vero.

James Caan swooping in during the flashback scene at the end of The Godfather Part II is one of the all-time great star reveals. You can practically hear the audience cheering. RIP to a real one. https://t.co/6sNDLyOwHX — James Urbaniak (@JamesUrbaniak) July 7, 2022

RIP James Caan, 82. Attore brillante – lo amavo come Sonny Corleone ne Il Padrino, una performance così feroce, minacciosa e magnifica. L’ho incontrato una volta a una festa a Los Angeles ed era un uomo molto divertente e un grande intrattenitore. Triste notizia.