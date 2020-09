Lockdown all’italiana: trailer ufficiale della commedia di Enrico Vanzina

Medusa Film ha reso disponibile un trailer ufficiale di Lockdown all’italiana, esordio alla regia di Enrico Vanzina in uscita nei cinema d’Italia il prossimo 15 ottobre.

Il film definito “Una vera commedia all’italiana” tra risate e riflessioni racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del Lockdown.



“Lockdown all’italiana” è interpretato da Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli, Romina Pierdomenico, Harmail Kumar, Riccardo Rossi, Biagio Izzo, Maurizio Mattioli, Fabrizio Bracconeri e Gaia Insenga.

L’argomento e il titolo del nuovo film di Enrico Vanzina è finito al centro di una polemica poiché non si può ironizzare su una tragedia come il Covid-19, controversia a cui ha risposto lo stesso Vanzina in un’intervista rilasciata al Corriere della sera.

Alle critiche ha risposto già Massimo Gramellini, spiegando che si tratta di una commedia sulla convivenza forzata, non ci saranno mica infermiere scosciate inseguite da erotomani asintomatici. Chi sta dando la gran cassa a pochi signori codardi dietro profili falsi, mentre il tema vero è il diritto alla commedia, che è sacrosanto.Il mio limite è il buon gusto. Questo è un film spiritoso su tante situazioni paradossali del lockdown ma anche malinconico perché mette a fuoco i problemi che tutti noi abbiamo affrontato. Non è un cinepanettone, parola orribile che non mi appartiene…Se fosse vietato ridere sulle tragedie, non avremmo avuto Il grande dittatore di Charlie Chaplin o La grande guerra di Mario Monicelli. Mentre tanti chiacchieravano, ho lavorato e portato un film nei cinema che sono sul lastrico. Ho voluto offrire un messaggio positivo di ripartenza. Scrivere e organizzare un film chiuso in casa non è stato facile, girarlo a luglio con le nuove direttive Covid non è stato facilissimo.

Enrico Vanzina dirige “Lockdown all’italiana” da un suo soggetto e una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con Paola Minaccioni. Prodotto da Dean Film, New International; in collaborazione con Medusa Film, il film è musicato da Umberto Smaila e Silvio Amato.