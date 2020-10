No Time To Die: nuovo video musicale di Billie Ellish

No time to die debutta nei cinema italiani il 12 novembre e nel frattempo la cantante Billie Eilish ha pubblicato un nuovo video musicale ufficiale con il brano principale del film. Insieme alla clip vi proponiamo anche 13 nuove locandine ufficiali che ritraggono il cast principale del film che include: Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux e Billy Magnussen.

Il nuovo Bond segnerà la quinta e ultima volta di Daniel Craig nei panni di 007, e il nuovo video con il brano di Eilish è incentrato sulla Madeleine Swann di Léa Seydoux che riprende il ruolo interpretato in Spectre. Il personaggio è una psichiatra e interesse amoroso di Bond. Fukunaga ha sottolineato l’importanza di Swann per il film in quanto la sua presenza gli ha permesso di esplorare il trauma irrisolto di Bond derivante dalla morte di Vesper Lynd in Casinò Royale. Seydoux ha dichiarato che quando ha visto il film da sola ha pianto: “C’è molta emozione in questo Bond. È molto commovente. Scommetto che piangerete, se vi piace piangere. [Quando l’ho visto] Ho pianto, il che è strano, perché ci ho recitato”.

A proposito del fatto che il nuovo film sarà l’ultimo 007 per Daniel Craig, l’attore a questo proposito in un’intervista si è detto irremovibile al riguardo.

Questo è quanto. E’ finita. Ma per una volta sono incredibilmente felice di aver avuto la possibilità di tornare e farne un altro, perché…questo film, qualunque cosa la gente ne penserà – chissà cosa la gente ne penserà – tutti, comprese queste persone qui , mettici tutto dentro, abbiamo fatto del nostro meglio. E sembra così. So che sembra semplicistico, ma l’abbiamo fatto.

Il film è diretto da Cary Joji Fukunaga, meglio conosciuto per la serie tv True Detective, che in un’intervista ha confermato l’uscita di scena di Craig.

Per me come scrittore e regista è stato essenziale riscoprire Bond. Dov’è? Dopo cinque anni di pensione, chi è diventato? È una specie di animale ferito alle prese con il suo ruolo di doppio 0. Il mondo è cambiato, le regole di ingaggio non sono più quelle di una volta, le regole di spionaggio (sono) più oscure in questa era di guerra asimmetrica. Le persone vicine a Bond, quelle che considera una famiglia, sono a rischio e ora c’è qualcuno nuovo là fuori, più pericoloso di chiunque abbia mai incontrato. è più intelligente e più forte di SPECTRE…Dal momento in cui è chiamato all’azione fino alla fine del film è una corsa. Non solo per salvare il mondo ma le loro vite. No Time to Die è il culmine di tutto ciò che Bond è diventato con tutto ciò che ha visto, tutto il trauma, la perdita, qual’è quella missione che sarebbe la sua più difficile e impegnativa. Questo era il nostro obiettivo, miravamo a fare qualcosa di straordinario con questo. Ogni film di Bond ha quella cosa, il pericolo, ma anche l’impatto emotivo. Tutto ciò che è stato lasciato non detto verrà finalmente detto. Questo sarà il capitolo finale di Daniel Craig.

Cary Fukanaga dirige “no time to die” da una sceneggiatura che ha scritto con Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge.