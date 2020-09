Rispetto a quanto visto esattamente tre mesi fa, il trailer finale di Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria ha altro da mostrarci. In quell’occasione riportammo su queste pagine un agile resoconto del junket virtuale in cui regista, produttore e attori sono intervenuti per illustrare questo senz’altro ambizioso progetto di Netflix; pezzo al quale rimandiamo qualora vogliate farvi un’idea.

Il trailer pubblicato contestualmente a quell’occasione si concentrava però su una parte, nemmeno la più pregnante, se così si può dire, di Over the Moon. Il film infatti vede dei ragazzini che raggiungono la Luna, luogo entro cui a quanto pare si svolge buona parte dell’azione. Ebbene, finalmente vediamo qualcosa di più di questo coloratissimo mondo, popolato da strane creature, in primi un cagnolo fosforescente.

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è la storia di una ragazzina brillante e determinata con la passione per la scienza decide di costruire un razzo per raggiungere la luna e dimostrare l’esistenza di una dea leggendaria. Lassù intraprende un viaggio inaspettato attraverso un mondo magico popolato da creature fantastiche.

Diretto da Glen Keane, regista, animatore nonché veterano del settore, il film è prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou. Per Netflix si tratta senza dubbio del progetto più ambizioso tra quelli curati in casa in ambito animazione. Nel cast originale troviamo Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler, Irene Tsu, Clem Cheung, Conrad Ricamora e Sandra Oh.

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria sarà disponibile dal 23 ottobre 2020.