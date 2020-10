Dal 1° ottobre arriva nei cinema italiani, con Eagle Pictures, il fantasy distopico a tinte mistery Paradise Hills, funa produzione indipendente che segna il debutto alla regia della costumista spagnola Alice Waddington.

Il film presentato in anteprima al Sundance Film Festival all’inizio di quest’anno nella sezione “Next”, parla di un misterioso collegio che riforma e omologa ragazze ribelli per soddisfare i desideri dell’ambiente circostante. Emma Roberts interpreta una nuova arrivata del collegio che scopre che c’è qualcosa in agguato dietro tutta questa bellezza.

La trama ufficiale:

Il cast include anche Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Liliana Cabal, Daniel Horvath, Joey Sordyl, Nancy Jack, Julia Stresen-Reuter Ramírez, Ted Stresen-Reuter, Erica Bertamini Hoashi, Lesley Grant, Lea Isabel Schaaf, Julia Atsu e Candela May.

L’attrice Eliza Gonzalez ha parlato dell’ambientazione del film in un’intervista con il sito Collider.

Ho pensato che questo film rappresentasse una sfida per tutti coloro che ne sarebbero stati coinvolti perché è un film indipendente e a basso budget. Quindi, il fatto che lo dica e che il film abbia l’aspetto che ha la dice lunga sulla troupe, sul regista e su tutti coloro che ci sono dietro, dal guardaroba alla scenografia. Sono stato attratto dal progetto per molteplici ragioni. Uno era che ero davvero interessato a lavorare con una regista donna (Alice Waddington), e in particolare qualcuno che parla la mia stessa lingua. Per me è molto importante aiutare a lanciare le donne in questo settore. Penso che abbiamo una grande mancanza di registe donne, figuriamoci latine. Non è latina, di per sé, ma spagnola, e mancano donne di lingua spagnola che siano registe. Quindi, ho pensato che la sua intenzione fosse sorprendente ed era molto ambiziosa. Ho adorato il fatto che non avesse paura di affrontare quelle idee. Secondo, ho adorato la storia. Questo tipo di film fantascientifico e distopico alla Alice nel Paese delle Meraviglie è qualcosa che penso sia molto attraente per il pubblico. Mi piace. Personalmente sono una grande fan della fantascienza, quindi mi piace solo farne parte. Terzo, ho anche apprezzato il fatto che fosse un cast tutto al femminile. E poi, ho adorato il fatto che affrontasse conversazioni molto serie di cui le persone non parlano, come vergogna del corpo, omosessualità, ritrovarsi da giovane, essere oppressa dalla società e ansia. Erano tutte queste cose che mi sarebbe piaciuto avere in un film quando ero una ragazza, e volevo farle. Credo che questo film, anche se un film indipendente, possa diventare un film cult per le giovani donne, nel lungo periodo, ed è stato molto eccitante. E poi, infine, ma non meno importante, è stato il cast. Ero molto entusiasta di lavorare con Danielle [Macdonald] di cui sono una grande fan. L’avevo appena vista in “Patti Cake$”. E avevo visto Nora [Lum, alias Awkwafina] fare le sue cose come musicista, e avevo visto “Crazy & Rich”. Ero già una fan di Milla [Jovovich], Emma [Roberts] e Jeremy [Irvine]. Quindi, il cast era qualcosa con cui volevo davvero lavorare. È emozionante lavorare con donne che si trovano in un luogo in cui potrebbero fare qualsiasi altra cosa e hanno deciso di andare a fare un film indipendente a Barcellona.