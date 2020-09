Quello Che Tu Non Vedi: trailer italiano del dramma romantico con Charlie Plummer

Leone Film Group ha reso disponibile un trailer ufficiale italiano di Quello Che Tu Non Vedi, una storia d’amore per adolescenti dai suggestivi risvolti psicologici basata sul romanzo “Words on Bathroom Walls” di Julia Walton. Il film è interpretato da Charlie Plummer (Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente a Venezia 74° per “Charley Thompson”) nei panni di Adam un tipico liceale a cui viene diagnosticata una schizofrenia paranoide che Charlie tiene segreta a tutti gli altri, sperando che un nuovo trattamento farmacologico sperimentale c lo aiuterà a orientarsi tra le scuole superiori e il mondo esterno.

La trama ufficiale:

Una storia sul potere dell’amore che ti fa vedere la luce nei momenti più bui e ti spinge a non chiuderti in te stesso. Adam (Charlie Plummer, “Charley Thompson”) è un adolescente brillante ma introverso, con il sogno nel cassetto di diventare chef. Adam soffre di allucinazioni visive e vive circondato da amici immaginari che si presentano nei momenti meno opportuni. Espulso a metà del suo ultimo anno di liceo a causa di un incidente durante la lezione di chimica, si trasferisce in una scuola privata per finire l’anno. Adam ha poche speranze di riuscire ad adattarsi e vorrebbe solo mantenere il segreto sulle sue continue visioni fino a quando non prenderà il diploma e potrà iscriversi all’università di cucina. Ma quando incontra Maya (Taylor Russell, “Escape Room”), schietta e tremendamente intelligente, scatta un’intesa istantanea alla quale non potrà resistere. Man mano che la loro storia d’amore diventa più importante, lei lo spinge ad aprire il suo cuore e a non chiudersi nella sua condizione. Grazie all’amore e al sostegno sia della sua ragazza che della famiglia, Adam lotta per la prima volta per uscire dal tunnel e per fronteggiare le sfide che lo attendono.

Il cast è completato da AnnaSophia Robb, Walton Goggins, Andy Garcia, Molly Parker, Devon Bostick e Beth Grant.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Quello Che Tu Non Vedi” è diretto dal regista tedesco Thor Freudenthal che dopo aver diretto Hotel Bau, Diario di una schiappa e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri torna sul grande schermo dopo essersi dedicato per qualche tempo al piccolo schermo (Carnival Row, The Tick, Arrow, The Expanse). Freudenthal dirige da una sceneggiatura di Nick Naveda (Say You Will) basata sul romanzo di Julia Walton. “Quello Che Tu Non Vedi” arriverà nei cinema italiani il 3 dicembre 2020.