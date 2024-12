Stasera in tv: “Questi fantasmi!” di Alessandro Gassmann su Rai 1

Questi fantasmi!, su Rai Uno un nuovo adattamento della celebre commedia di Eduardo De Filippo diretto da Alessandro Gassmann e interpretata da Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Maurizio Casagrande e Tony Laudadio.

Questi fantasmi! – Cast e personaggi

Massimiliano Gallo (Pasquale Loiacono)

Anna Foglietta (Maria)

Alessio Lapice (Alfredo Marigliano)

Maurizio Casagrande (Raffaele)

Tony Laudadio (Gastone Califano)

Gea Martire (Carmela)

Lello Serao (Barone Carlo de Nittis)

Viviana Cangiano (Armida)

Rosa Nunzi (Seconda Figlia Alfredo)

Flavia Lieto (Prima Figlia Alfredo)

Luciana Zazzera (Padrona di Casa)

Vincenzo Castellone (Barbiere)

Mariano Rigillo (La Voce del Prof Santanna)

Questi fantasmi! – La trama ufficiale

Pasquale Lojacono si trasferisce in un grande appartamento insieme alla moglie Maria, in seguito ad un accordo molto particolare con il suo proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita nell’immobile, Pasquale dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi. Il protagonista diventa il destinatario di regolari somme di denaro ad opera di spiriti, secondo lui, particolarmente generosi e solidali nei suoi confronti. Col passare del tempo, però, si scopre che il responsabile della sua fortuna è un fantasma che, divenuto l’amante di Maria, vorrebbe metterlo a tacere e pianificare con lei una fuga. A questo singolare triangolo amoroso si aggiungono il portiere, la sorella del guardiaporte e la famiglia dell’amante e ciascuno, a suo modo, sfrutta la nota leggenda sotto lo sguardo del professor Santanna che, dalla finestra dell’appartamento di fronte, osserva e commenta con Pasquale gli inspiegabili avvenimenti.

Curiosità

Il film è diretto dall’attore Alessandro Gassmann alla sua quinta regia dopo Razzabastarda (2012), il documentario Torn – Strappati (2015), e le commedie drammatiche Il premio (2017) con Gigi proietti e Il silenzio grande (2021) dall’omonimo romanzo teatrale Maurizio De Giovanni.

La sceneggiatura del film è di Massimo Gaudioso e Filippo Gili da un soggetto di Edoardo De Filippo.

Alessandro Gassmann ha diretto Massimiliano Gallo anche in “Il silenzio grande” (2021)

Il cast tecnico: Marco Spoletini (montaggio), Mariano Tufano & Concetta Iannelli (costumi), Antonella Di Martino (scenografia), Antonello Emidi (fotografia), Guido Spizzico (suono in Presa Diretta), Costanza Boccardi (casting), Fabrizio Procaccini (Aiuto regista), Martina Cossu (trucco) e Maria Sansone (acconciature).

La Collection De Filippo

Tratto dalla omonima commedia di Eduardo de Filippo,”Questi fantasmi!” è parte della Collection De Filippo, un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano ed internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di Servizio Pubblico dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese.

Le commedie di Eduardo fondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione e, sotto un’apparente leggerezza, sono in realtà specchio amaro ed ironico della nostra società. Dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì, Non ti pago, Filumena Marturano e Napoli milionaria! il progetto continua con “Questi Fantasmi!” , tra le commedie di Eduardo più rappresentate sulla scena internazionale. Ambientato e realizzato nel cuore del centro storico di Napoli, il tvmovie mette in scena la crisi del rapporto tra Pasquale Lojacono e la moglie Maria, che va in frantumi tra l’aspirazione al benessere materiale e la concretezza di una vita di continui fallimenti.

I misteriosi “fantasmi” entrano nella vita dei due coniugi per metterli di fronte alla necessità di una scelta. In questo mondo di luci ed ombre, costruito tra la solarità degli esterni e dei panorami e le ombre delle numerose stanze dell’appartamento, il regista Alessandro Gassmann ha lavorato per raccontare in primo piano la complessità delle relazioni sentimentali. Sarà nella grande casa in cui si svolge la storia che, alla fine, il protagonista scoprirà la verità: “I fantasmi non esistono. I fantasmi siamo noi.”

Note di regia

Questa storia di Eduardo è legata in vari modi alla mia persona ed alla mia famiglia. Mio padre ne fu interprete con Sophia Loren in un film negli anni ‘70, il mio personaggio nella fortunata serie I bastardi di Pizzofalcone si chiama Lojacono come il protagonista della commedia di De Filippo, e poi Napoli in questi ultimi anni mi ha adottato richiamandomi a sé tante volte. Ho voluto fare un film rispettoso della scrittura teatrale ma inserendolo in una ambientazione “ghost”. Ho avuto a disposizione attori di altissimo livello come Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Alessio Lapice, Maurizio Casagrande che hanno reso tutto più semplice, permettendomi di divertirmi ed appassionarmi ai loro personaggi. Questa è una delle commedie Eduardiane più amate e conosciute; gioca, come spesso fa Eduardo, sulla doppiezza umana, sulle solitudini, rimanendo sempre in bilico tra commedia e dramma. È anche un film immaginifico, che veleggia sempre tra realismo e passaggi onirici, tra risate e lacrime, lasciandoci dentro emozioni profonde. Abbiamo dato una impronta moderna alle interpretazioni, con misura e sensibilità, ed è stato per me un onore poter dare la mia visione di questo capolavoro che vuole essere un omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi della storia del teatro. È il mio quarto film e ringrazio Picomedia e la Rai per avermi dato questa opportunità. Ora il giudizio come sempre resta al pubblico, nella speranza che riceva le stesse emozioni che abbiamo ricevuto noi facendo il film. [Alessandro Gassmann]

Questi fantasmi! – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono di Pivio e Aldo De Scalzi (Vedi Napoli e poi muori, Il mattino ha l’oro in bocca, Song’e Napule, L’ultima volta che siamo stati bambini, trilogia Diabolik dei Manetti Bros.). Alessandro Gassmann e il duo De Scalzi hanno collaborato anche per “Razzabastarda”, “Torn – Strappati” e “Il silenzio grande”.

1. Ghost Notes (titoli di testa) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 1:21

2. Ghost Notes (versione clarinetto) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 1:04

3. Ghost Notes (ripresa) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 1:23

4. Eliofanturlo (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 0:28

5. Parte no peo (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 1:03

6. Parte no peo (versione fisa) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 0:47

7. Parte no peo (versione lenta) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 1:21

8. Parte no peo (versione più lenta) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 0:46

9. Dal barbiere al cortile 0:20

10. Tema per un amore perduto (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 1:07

11. Taglia il collo del pollo 0:58

12. In cortile 1:30

13. Con la gallina sulle scale 1:14

14. Apri una finestra (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 1:23

15. Passaggio dentro casa 1:17

16. Pre-eliofante (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 1:06

17. Ancora un eliofante (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 1:17

18. Quali fiori (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 1:30

19. La tresca (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 0:45

20. E paperelle (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 0:37

21. Leggera tensione 0:33

22. Pratico di becchi (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 1:14

23. Mezzo milione (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 1:27

24. Andiamocene via (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 1:32

25. Questi fantasmi 2:04

26. Questi fantasmi (versione violino) 1:19

27. Attento qui attento là (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 0:53

28. L’arrivo della famiglia 0:47

29. Salvare queste anime in pena (Pivio & Aldo De Scalzi & Claudio Pacini) 2:13

30. I fantasmi siamo noi 1:14

31. Dubbio 0:30

32. Imbarazzo (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 0:35

33. Malinconich 1:08

34. A ghosto 1:17

35. A ghosto (versione triste) 1:14

36. Mezzo milione (ripresa) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 2:27

37. Mezzo milione (titoli di coda) (Pivio & Aldo De Scalzi & Luca Cresta) 3:55

La colonna sonora di “Questi fantasmi!” è disponibile su AppleMusic.