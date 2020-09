Wolfman’s Got Nards: nuovo trailer del documentario sul film Scuola di Mostri

Qualche tempo vi avevamo parlato di un documentario dal titolo Wolfman’s Got Nards che esplorava uno dei cult che hanno contrassegnato l’infanzia di molti ex adolescenti degli anni ottanta, ci riferiamo alla commedia horror Scuola di Mostri aka Monster Squad che portava in scena un gruppo di ragazzini che formano un club dedicato ai mostri e si ritrovano a combattere classici mostri della Universal come il Conte Dracula, la Mummia, il Mostro della Laguna Nera e l’Uomo Lupo che sono in cerca di un potente amuleto che concederà loro il potere di governare sul mondo.

Andre Gower, uno dei bambini protagonisti del film, ha deciso di realizzare “Wolfman’s Got Nards”, un documentario che testimonia l’enorme seguito di culto che il film si è conquistato nel corso degli anni dopo un esordio flop nelle sale americane nel lontano 1987.

La trama ufficiale:

WOLFMAN’S GOT NARDS esplora la relazione con un pubblico devoto (tra cui celebrità e registi) a Scuola di mostri. Questo documentario analizza in profondità la concezione, la risposta, lo stato di culto e il revival del film. Attraverso interviste con il cast, la troupe, gli sceneggiatori, i registi, gli accademici e i critici originali e attraverso filmati mai visti prima, trasforma l’obiettivo in un pubblico di autoproclamati disadattati che hanno tenuto in vita Scuola di mostri per più di trent’anni.



Il nuovo trailer è un montaggio di varie interviste con i creatori di “Scuola di Mostri” e con la community di fan che ha amato e promosso il film negli ultimi trent’anni. Per realizzare il documentario Gower si è recato personalmente alle proiezioni revival di “Scuola di Mostri” nei cinema di tutti gli Stati Uhiti per incontrare direttamente i fan. Il trailer si domanda: “Come fa una squadra a diventare una setta? In che modo un cult diventa un classico?”.

“Scuola di mostri” è stato scritto da Shane Black e Fred Dekker e diretto da Dekker, con Black che in un’intervista rilasciata ad agosto 2016 aveva parlato di un potenziale Scuola di mostri 2.

Quando si dice che i bambini sono cresciuti, la prima cosa che mi viene in mente è il il film o meglio il libro “IT” di Stephen King, che riguarda dei ragazzi che combattono mostri quando sono giovani, poi come adulti devono tornare a combattere nella città natale. Penso che sia molto vicino a quello di cui stiamo parlando. Non so però come si potrebbe prendere le distanze da quello. Sarebbe interessante avere due film, uno sulla “Squadra Antimostro” e uno sulla “Squadra Antimostro” a 30 anni di distanza, con i bambini e i personaggi invecchiati. Se la gente capirà quello che stiamo facendo, penso che potrebbe essere divertente. Questa è un’ottima idea! Il fatto che sia diventato un cult mi ha sorpreso. Non ho nemmeno capito che aveva avuto successo. Mi è piaciuto, mi sono divertito a lavorarci ed è stato una delle prime cose che ho scritto, ma non solo non è stato un successo, ma è stato un flop enorme. Nessuno lo vide all’epoca e non so come diavolo possa aver avuto successo dopo tutti questi anni.

Il documentario “Wolfman’s Got Nards” debutterà negli Sttai Uniti il 27 ottobre giusto in tempo per Halloween.