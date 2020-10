Grande notizia per i fan di Spider-Man e Jamie Foxx, Il sito The Hollywood Reporter riferisce che l’attore premio Oscar sta finalizzando le trattative con Sony e Marvel Studios per tornare nei panni del supercriminale Electro nel terzo film di Spider-Man dell’Universo cinematografico Marvel.

Foxx ha interpretato Max Dillon aka Electro nel sequel The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro del 2014 con Andrew Garfield nei panni di Peter Parker e Marc Webb alla regia. Gli incassi del film furono inferiori a quelli del film originale, 709 milioni contro 758 e la critica bocciò il sequel accusando Webb di aver fatto lo stesso errore di Sam Raimi con Spider-Man 3 sovraffollando il film di personaggi. A questo punto Sony mise in stand-by il franchise e infine decise di puntare ad un nuovo reboot lanciando il nuovo Spider-Man di Tom Holland in collaborazione con Marvel Studios nel film Captain America: Civil War dell’UCM che sarà seguito dai film in solitaria Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

La scorsa estate Sony e Marvel sono entrati in conflitto mettendo in dubbio il futuro di Spidey nell’UCM. L’annuncio di una prossima uscita dello Spider-Man di Tom Holland dall’UCM ha scatentato una vera e propria rivolta dei fan sui social media, una reazione che ha riportato Sony e Marvel al tavolo delle trattative, con la decisione ultima che Holland oltre ad apparire in un terzo film di Spider-Man ancora senza titolo apparirà anche in un altro film Marvel corale.

Alla fine di “Spider-Man: Far From Home” abbiamo appreso del ritorno del J. Jonah Jameson di J. K. Simmons pronto a gettare nuovamente fango su Spidey reduce da uno scontro letale con il Mysterio di Jake Gyllenhaal, che ha portato a rendere pubblica l’identità segreta del supereroe. Simmons ha recitato nella trilogia originale di Sam Raimi, Foxx nei film di Marc Webb e il ritorno di entrambi i personaggi sembra voler dare al franchise di Spider-Man una sorta di continuità, anche se sia Jameson che Electro sembra andranno incontro ad un approccio “reboot” sia rispetto ai fumetti che ai film precedenti.

Jamie Foxx nel frattempo ha terminato la sua seconda regia con la commedia All-Star Weekend dopo l’esordio con il film tv horror Night Tales del 2011 e lo vedremo recitare nella commedia fantascientifica They Cloned Tyrone con John Boyega, nel dramma Signal Hill con Elizabeth Banks e Anthony Mackie e l’attore è da tempo legato al ruolo di Al Simmons nel travagliato reboot Spawn di Todd McFarlane.

La data di uscita di Spider-Man 3 è stata fissata al 17 dicembre 2021 e sarà preceduta dal film degli Eterni nelle sale dal 5 novembre 2021 e seguita da Thor: Love and Thunder nei cinema a partire dal 25 marzo 2022.