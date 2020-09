Disponibili un trailer ufficiale e una locandina di The Call, un nuovo un thriller-horror ambientato negli anni ottanta che proviene da Jeffrey Reddick, creatore del franchise di Final Destination e regista dell’imminente horror Don’t Look Back.

La trama ufficiale:

The Call è ambientato nell’autunno del 1987 e racconta di una terrificante storia di morte che si è svolta in quel periodo. Un gruppo di amici di una piccola città devono sopravvivere alla notte nella casa di una coppia alquanto sinistra alla cui porta della hanno bussato dopo un tragico incidente. Uno ad uno i giovani vedono i loro peggiori incubi diventare rapidamente realtà, mentre entrano in profondità in un macabro regno di terrore.