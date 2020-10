The Craft: Legacy – trailer reboot comparato con l’originale Giovani Streghe

Ha finalmente debuttato il primo trailer di The Craft: Legacy che in Italia uscirà con il titolo Il rito delle streghe, il sequel / reboot del cult anni novanta Giovani Streghe che ha incluso anche un collegamento oltremodo esplicito con il film originale, una polaroid dell’attrice Fairuza Balk che interpretava Nancy.

Il film originale di Andrew Fleming e il reboot di Zoe Lister-Jones affrontano le medesime tematiche adolescenziali, naturalmente il punto di vista di Lister-Jones accentua la prospettiva al femminile, ma troviamo sempre una nuova arrivata a scuola che entra in un gruppetto di aspiranti streghe diventando una sorta di catalizzatore magico in grado di donare alle giovani streghe poteri legati alla stregoneria che ben presto andranno fuori controllo.

Sinceramente visto l’originale, il formato reboot e l’apporto di Blumhouse mi aspettavo più elementi horror in stile Le Terrificanti Avventure di Sabrina, inoltre il team di nuove attrici manca di veri “personaggi” come Fairuza Balk.

Tornando al trailer, il canale YouTube Burns Reviews ha pubblicato un video che compara fianco a fianco i trailer del reboot e dell’originale e nonostante i cambiamenti apportati, la struttura del trailer è praticamente la stessa. Per il momento quello che abbiamo visto è lontano dalle atmosfere che hanno reso “Giovani Streghe” un cult, speriamo che il film nella sua interezza non si limiti ad ammiccare alla serie tv Streghe e osi un po’ di più a livello sovrannaturale. Il rito delle streghe (The Craft: Legacy) debutta negli Stati Uniti il 28 ottobre.

