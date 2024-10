Stasera in tv: “The Stranger” su Rai 3

The Stranger, su Rai Tre il thriller psicologico a tinte crime basato su un terribile fatto di cronaca nera. Il film di produzione australiana è diretto da Thomas M. Wright e interpretato da Joel Edgerton e Sean Harris.

The Stranger – Cast e personaggi

Joel Edgerton: “Mark Frame”

Sean Harris: Henry Peter Teague / Peter Morley

Jada Alberts: Detective Senior Kate Rylett

Cormac Wright: il figlio di Mark

Steve Mouzakis: Paul Emery

Matthew Sunderland: Supervisore / Sergente Detective Cross

Fletcher Humphrys: Detective Senior Graham Ikin

Alan Dukes: John

Ewen Leslie: Vicecommissario Milliken

Gary Waddell: WA Head

Brendan Cooney: Senior Victorian Detective

Jeff Lang: Milliken Offsider

The Stranger – Trama e trailer

Un’amicizia si forma tra due sconosciuti. Per Henry Teague (Sean Harris), logorato da una vita di lavoro fisico, questo è un sogno che si avvera. Il suo nuovo amico Mark (Joel Edgerton) diventa il suo salvatore e alleato. Tuttavia, nessuno dei due è chi sembra essere, ognuno porta con sé segreti che minacciano di rovinarli e sullo sfondo, una delle più grandi operazioni di polizia della nazione si sta avvicinando.

Curiosità

Il regista Thomas M. Wright (Acute Misfortune) dirige da una sua sceneggiatura basata sul libro di saggistica The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe’s Killer di Kate Kyriacou.

L’australiano Thomas M. Wright, qui alla sua seconda regia, è più noto come attore con ruoli in Everest di Baltasar Kormákur (2015), L’uomo dal cuore di ferro (2016), Sweet Country (2017) e Sleeping Dogs (2024).

La produttrice Rachel Gardner ha affermato nell’aprile 2020: “questo è un periodo difficile per il nostro settore, in particolare per la troupe, ma ci stiamo preparando a passare direttamente alla produzione di ‘The Unknown Man’, che verrà girato ad Adelaide e dintorni, il prima possibile”. ‘The Unknown Man’ era il titolo provvisorio di “The Stranger”.

Gli attori principali Sean Harris e Joel Edgerton sono apparsi nel dramma storico Il re (2019) di Netflix, interpretando rispettivamente William e Falstaff.

Gli attori principali Sean Harris e Joel Edgerton sono apparsi entrambi in Sir Gawain e il Cavaliere Verde (2020), interpretando rispettivamente il Re e il Lord.

La montagna che si vede all'inizio e durante il film è il monte Beerwah, che fa parte della catena montuosa delle Glass House Mountains. In questa zona sono stati trovati resti umani nel caso reale su cui è basato questo film.

Nella scena dopo che Henry è stato catturato, esce dal furgone della polizia e John gli chiede se ha bisogno di qualcosa: Henry chiede una sigaretta. Dopo aver acceso una luce, fa qualche passo verso un pilastro, dove si gira e vi si appoggia, nella stessa posizione in cui i testimoni sull’autobus avevano descritto un sospettato in piedi: “come una cicogna”, con una gamba piegata all’altezza del ginocchio.

Curiosità con “SPOILER” sul film

Questo film è basato sul caso reale di Daniel Morcombe. Nel 2003, Morcombe, 13 anni, è stato rapito e ucciso. Una lunga operazione di polizia sotto copertura ha portato alla fine Brett Peter Cowan a confessare di aver ucciso Morcombe. I genitori di Morcombe “hanno chiesto” ai registi di smettere di usare il loro nome per promuovere il film e poi si sono arrabbiati perché secondo loro questa richiesta era rimasta inascoltata. I produttori del film hanno risposto con una dichiarazione: “The Stranger è un resoconto romanzato dell’operazione di polizia sotto copertura che ha portato a un’accusa di omicidio. Nel nostro più profondo rispetto per la famiglia, il nome della vittima non viene mai menzionato nel film e il film non descrive alcun dettaglio dell’omicidio. Né la famiglia è rappresentata nel film in alcun modo. Invece racconta la storia di sconosciuti professionisti della polizia che hanno dedicato anni della loro vita e della loro salute mentale e fisica per risolvere questo caso e altri simili. Quando il film è stato inizialmente in fase di sviluppo, i produttori hanno contattato la famiglia per informarli del film. Hanno rifiutato di essere coinvolti. È una decisione che continuiamo a rispettare.”

Daniel James Morcombe (19 dicembre 1989 – 7 dicembre 2003) era un ragazzo australiano che fu rapito dalla Sunshine Coast, nel Queensland, il 7 dicembre 2003 quando aveva 13 anni. Otto anni dopo, Brett Peter Cowan (nato il 18 settembre 1969), un ex residente della Sunshine Coast, fu accusato dell’omicidio di Morcombe. Nello stesso mese, i test del DNA confermarono che le ossa rinvenute sulle Glass House Mountains appartenevano a Morcombe. Il 13 marzo 2014, Cowan fu dichiarato colpevole dell’omicidio e condannato all’ergastolo.

Daniel James Morcombe (19 dicembre 1989 – 7 dicembre 2003) era un ragazzo australiano che fu rapito dalla Sunshine Coast, nel Queensland, il 7 dicembre 2003 quando aveva 13 anni. Otto anni dopo, Brett Peter Cowan (nato il 18 settembre 1969), un ex residente della Sunshine Coast, fu accusato dell'omicidio di Morcombe. Nello stesso mese, i test del DNA confermarono che le ossa rinvenute sulle Glass House Mountains appartenevano a Morcombe. Il 13 marzo 2014, Cowan fu dichiarato colpevole dell'omicidio e condannato all'ergastolo. Brett Peter Cowan (nato il 18 settembre 1969) è un assassino australiano e stupratore seriale di bambini. È stato condannato per l'omicidio di Daniel Morcombe, un ragazzo di 13 anni scomparso dalla Sunshine Coast il 7 dicembre 2003. Il suo rapimento ha portato a un'indagine di otto anni che ha coinvolto vari sospettati. Come risultato di queste indagini, Cowan ha condotto la polizia sotto copertura in un potenziale luogo di sepoltura. È stato accusato dell'omicidio quello stesso mese e i resti di Morcombe sono stati scoperti giorni dopo, il 17 agosto. Cowan è stato condannato all'ergastolo (con idoneità alla libertà vigilata nel 2031) il 13 marzo 2014 in un processo che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Cowan aveva due precedenti condanne per abusi sessuali su minori, la prima risalente al 1987.

The Stranger – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Oliver Coates (Aftersun, Non siamo soli, Occupied City, Il nemico, All Souls, Close to Me).

Le musiche originali del film sono del compositore Oliver Coates (Aftersun, Non siamo soli, Occupied City, Il nemico, All Souls, Close to Me). Altri brani inclusi nella colonna sonora: Trojan Blue di Icehouse / Fang Cao Qing Tian di Adam Cheng / Spring Morning in Suzhou di Deng Jian-Dong & Wang Wen-Li.

1. Matthias Schack-Arnott, Oliver Coates – Opening 01:07

2. Mark Recorder 01:06

3. Shopping Mall 01:10

4. Depart 03:21

5. The Timelines 02:41

6. Guns In Boot / Female Testimony 03:07

7. All Sins To Be Forgiven 01:47

8. Matthias Schack-Arnott, Oliver Coates – Knife At Night 00:28

9. Little Boy Waiting To Be Found 01:08

10. First Time In Victoria 01:07

11. Chinese Restaurant 00:54

12. Lost Henry / We Shall Remember Them 04:35

13. Rylett Convergence 03:42

14. Subpoena 02:03

15. After Confession 01:48

16. Valley Descent 01:22

17. Forest Arrest / Search For Body 06:18

18. End / Depth And Time Theme 02:46

19. Credits / Always Were / Mark Lake 05:47

La colonna sonora di “The Stranger” è disponibile su Amazon.

