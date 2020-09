Disponibili trailer e poster di The True Adventures of Wolfboy, un dramma indipendente che segna il debutto alla regia del regista ceco Martin Krejcí. Il film esplora da una prospettiva realistica la “condizione speciale” di un ragazzo che lo fa sembrare un uomo lupo. Paul vive una vita isolata con suo padre nello stato di New York. Trova impossibile fare amicizia a causa di una rara condizione nota come ipertricosi congenita, che causa una quantità anormale di peli su tutto il viso e il corpo. Nel giorno del suo 13° compleanno, Paul riceve un regalo misterioso che lo costringe a scappare e a cercare sua madre che non ha mai conosciuto.

La trama ufficiale: Un viaggio di formazione su un ragazzo (Jaeden Martell) affetto da una rara malattia che causa la crescita dei peli su tutto il viso e il corpo. Dopo una disastrosa esperienza vissuta in un luna park, va alla ricerca della madre che lo ha abbandonato alla nascita. Nelle terre selvagge del New Jersey trova velocemente degli amici, ma viene inseguito da un enigmatico proprietario di luna park e un poliziotto arruolato da suo padre.

Il cast include anche Chris Messina, Eve Hewson, Michelle Wilson, Stephan McKinley Henderson, Sophie Giannamore, Chloë Sevigny, Stephen McKinley Henderson, J.J. Alfieri, Corey Ronald Walter, Bob Rusch, Kate Thulin, Roselyn Kasmire, Ashley Szczerbacki, Bill Smith e John Turturro come il Re del Luna Park.

I crediti di Jaeden Martell includono ruoli in Cena con delitto, IT – Capitolo due, The Lodge, Il libro di Henry e Midnight Special – Fuga nella notte.

Martin Krejcí dirige “The True Adventures of Wolfboy” da una sceneggiatura di Olivia Dufault. Il film debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 30 ottobre.