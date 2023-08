A Venezia 80 un’esposizione dedicata ai grandi film italiani e ai cartellonisti che hanno contribuito a fare la storia del cinema italiano.

A diciassette anni dal lancio ufficiale del progetto “100 film italiani da salvare”, avvenuto nel 2006 alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori, arriva “Manifesti da salvare”, esposizione a cura di Luca Siano.

Dal 31 agosto al 9 settembre, in occasione dell’ottantesima edizione della kermesse, la sala Laguna ospiterà venti manifesti originali utilizzati per promuovere altrettanti film alla loro uscita. La lista dei cento film raccoglie pellicole che vanno dagli anni Quaranta agli anni Settanta del secolo scorso, un periodo fondamentale per la produzione cinematografica nel nostro Paese e anche uno dei momenti di massima evoluzione del manifesto cinematografico illustrato italiano.

La mostra, è promossa dalle Giornate degli Autori, prodotta da Ferrara La Città del Cinema e Archivio Sandro Simeoni, in collaborazione con l’Archivio Immagine in Movimento di Adria ed è sostenuta dal Comune di Ferrara e da Bper Banca.

“Per questa esposizione sono stati scelti cinque manifesti per ogni decennio con l’obiettivo di costruire un percorso iconografico e cronologico; venti affissioni rare, alcune mai esposte prima. La mostra – sottolinea Siano – vuole anche ricordare i cartellonisti, figure ormai scomparse dal mondo del cinema, e creare un momento di riflessione sull’arte del manifesto, legittimando artisticamente queste affissioni cinematografiche e i loro autori Contestualmente “Manifesti da salvare” è anche un appello, che parte proprio da Venezia, per salvare metaforicamente e fisicamente queste memorie di carta”.

Il formato scelto per tutti i film sarà quello classico, il cosiddetto “due fogli”, che veniva originariamente affisso davanti al cinema e per strada al fine di incuriosire e catturare i passanti per portarli in sala a vedere la proiezione.

A sottolineare l’importanza di questa iniziativa è lo stesso Giorgio Gosetti, delegato generale delle Giornate degli Autori che commenta:

Quella dei manifesti cinematografici è un’arte in via di estinzione che merita di essere salvaguardata e valorizzata. Siamo fieri di sostenere questa preziosa mostra, che raccoglie alcuni pezzi unici e indimenticabili della storia del cinema italiano.

Stefano Muroni, presidente di Ferrara la Città del Cinema, aggiunge: “Un’occasione importante per fare memoria e per raccontare un mondo spesso poco conosciuto. Dopo due mostre permanenti in città la filiera esce dalle mura cittadine e approda a Venezia con questo nuovo progetto temporaneo, siamo orgogliosi”.

“Manifesti da salvare” verrà inaugurata il 31 agosto alle 18 e a seguire si terrà una masterclass in cui verrà affrontato il ruolo dei cartelloni e dei cartellonisti nella grande epopea cinematografica italiana.

L’ingresso sarà libero e gratuito per tutta la durata del festival. “Venezia 80” apre i battenti il 30 agosto e si concluderà il 9 settembre.