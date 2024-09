Venezia 81, vincitori: Leone d’Oro al Miglior film a “La stanza accanto” di Almodovar e Miglior attrice Nicole Kidman per “Babygirl”

Si è tenuta la cerimonia di premiazione di Venezia 81, il Leone d’Oro al miglior film è andato a La stanza accanto, primo film in lingua inglese del regista Pedro almodovar. La trama segue due donne, care amiche in gioventù quando lavoravano per la stessa rivista che si sono perse di vista. Una è diventata scrittrice di romanzi semiautobiografici mentre l’altra è una reporter di guerra. Le due non si sentono ormai da anni quando si rivedono in una circostanza estrema ma stranamente dolce.

Il Leone d’argento è stato assegnato a Vermiglio di Maura Delpiero (Italia, Francia, Belgio) che racconta dell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino, essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.

Le migliori interpretazione di Venezia 81 sono state quelle di Vincent Lindon in Jouer avec le feu (The Quiet Son) e di Nicole Kidman in Babygirl. Kidman non ha potuto presenziare alla cerimonia di premiazione per l’improvvisa scomparsa della madre, l’attrice ha lasciato un messaggio per la giuria con la regista del film Halina Reijn che ha ritirato il premio.

Il miglior regista di Venezia 81 è l’americano Brady Corbet per The Brutalist, che racconta la storia dell’architetto ebreo László Tóth emigrato dall’Ungheria negli Stati Uniti nel 1947. Costretto dapprima a lavorare duramente e vivere in povertà, ottiene presto un contratto che cambierà il corso dei successivi trent’anni della sua vita.

Il premio alla miglior sceneggiatura è andato al brasiliano Ainda estou aqui (I’m Still Here) di Walter Salles tratto dall’omonimo libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva, adattato per il grande schermo da Murilo Hauser e Heitor Lorega. La trama ci porta in Brasile nel 1971: un paese nella morsa sempre più stretta di una dittatura militare. Quando la vita della sua famiglia viene distrutta da un arbitrario atto di violenza, una madre è costretta a reinventarsi.

A seguire trovate tutti i premiati della 81a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Venezia 81 – I vincitori

Leone d’oro al miglior film a La STANZA ACCANTO di Pedro Almodovar

Leone d’argento – Gran Premio della giuria a VERMIGLIO di Maura Delpero

Leone d’argento – Premio speciale per la migliore regia a BRADY CORBET per The Brutalist

Premio speciale della giuria ad APRIL di Dea K’ulumbegashvili

Premio Osella per la migliore sceneggiatura a MURILO HAUSER e HEITOR LOREGA per Ainda Estou Aqui (I’m Still Here)

Coppa Volpi per la miglior attrice a Nicole Kidman per BABYGIRL (ritira il premio la regista Halina Reijn)



Coppa Volpi per il miglior attore a Vincent Lindon in JOUER AVEC LE FEU (THE QUIET SON)

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente a Paul Kircher in LEURS ENFANTS APRES EUX (AND THEIR CHILDREN AFTER THEM)

Premio Orizzonti al miglior film a ANUL NOU CARE N-A FOST (THE NEW YEAR THAT NEVER CAME) di Bogdan Muresanu

#BiennaleCinema2024 #Venezia81 #Orizzonti⁰Premio Orizzonti per il miglior film / Orizzonti Award for Best Film:⁰ANUL NOU CARE N-A FOST (THE NEW YEAR THAT NEVER CAME) di/by #BogdanMureșanu pic.twitter.com/vrRgJnrh5b — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2024

Premio Orizzonti per la migliore regia a Sarah Friedland per FAMILIAR TOUCH

Premio speciale della giuria Orizzonti a HEMME’NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ (ONE OF THOSE DAYS WHEN HEMME DIES) di Murat Firatoglu

#BiennaleCinema2024 #Venezia81 #Orizzonti⁰Premio Speciale della Giuria Orizzonti / Special Orizzonti Jury Prize:⁰HEMME’NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ (ONE OF THOSE DAYS WHEN HEMME DIES) di/by #MuratFıratoğlu pic.twitter.com/ydMdAfblSY — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2024

Premio Orizzonti per la migliore attrice a Kathleen Chalfant per FAMILIAR TOUCH

Premio Orizzonti per il miglior attore a Francesco Gheghi in FAMILIA

Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura a Scardar Copti per HAPPY HOLIDAYS

Premio Orizzonti per il Miglior cortometraggio a WHO LOVE THE SUN di Arshia Shakiba

#BiennaleCinema2024 #Venezia81 #Orizzonti⁰Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio / Orizzonti Award for Best Short Film:⁰WHO LOVES THE SUN di/by @ArshiaShakiba pic.twitter.com/VzAtU2vFiK — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2024

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” a FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice Award for a Debut Film:

FAMILIAR TOUCH di/by #SarahFriedland (@motionxpictures) pic.twitter.com/vXL2tlD1hc — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2024

Premio degli spettatori – Armani Beauty a “SHAED (THE WITNESS)” di Nader Saeivar

Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema a “CHAIN REACTIONS” di Alexandre O. Philippe

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato a “ECCE BOMBO” di Nanni Moretti

Gran Premio Venice Immersive a “ITO MEIKYU” di Boris Labbé

Il Premio Speciale della Giuria Venice Immersive va a “OTO’S PLANET” di Gwenael François

Premio per la Realizzazione Venice Immersive va a “IMPULSE: PLAYING WITH REALITY” di Barry Gene Murphy e May Abdalla