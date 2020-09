Warcraft – L’inizio di Duncan Jones, adattamento cinematografico del 2016 basato sul videogioco Warcraft: Orcs & Humans del 1994, potrebbe avere un sequel. Il sito Dread Central riferisce che Legendary Pictures sarebbe al lavoro su questo nuovo progetto, ma non è chiaro se sarà un sequel diretto o un reboot.

Il film di “Warcraft” in patria si è rivealto un disastro al botteghino, 47 milioni di dollari incassati da un budget di 160 milioni.ò Il flop colossale è stato però sventato grazie agli incassi internazionali (391 milioni di dollari), un po’ come accaduto con Pacific Rim, che hanno rimpolpato il magro bottino domestico e portato ad un incasso globale di 439 milioni, risultato che giustifica l’intenzione di Legendary di realizzare un secondo film.

“Warcraft – L’inizio” non è il primo film tratto da un videogioco ad essere sottovalutato, vedi Prince of Persia o il più recente Tomb Raider, l’adattamento di Jones si è dimostrato un fantasy di ottimo livello e capace di intrattenere anche i non fan del popolare gioco. Prima del flop ai botteghini americani Jones aveva intenzione di realizzare una trilogia, come aveva dichiarato in un’intervista, ma ora la modalità con cui verrà approcciato il nuovo potenziale film resta un mistero.

Questo primo film parla della creazione del mondo e mostra Durotan che aiuta suo figlio a fuggire da un pianeta morente. Quindi per me l’idea nel corso di tre film sarebbe che Thrall realizzasse quella visione di Durotan per creare una nuova patria per gli Orchi. Quindi [nel sequel] sarebbero gli anni dell’adolescenza di quel bambino, e chiunque conosca le loro storie di Warcraft saprebbe che è una storia di Spartacus che va avanti con quel personaggio. Fondamentalmente lo seguirei fino in fondo. E con il lato umano, che è un po’ meno chiaro sul come proseguirebbe, ma fondamentalmente c’è una conseguenza a questo film che dovrebbe essere completata. E dalla parte degli Orchi stai seguendo molto quel bambino, Go’el, noto come Thrall nell’universo, e come alla fine ha creato la patria degli Orchi.

Il mio fascino nel provare a fare Warcraft in tre film e l’idea di famiglia è che adoro l’idea che Durotan si sia sacrificato in modo che suo figlio e le persone a cui tiene possano sopravvivere – voglio che quel sacrificio ripaghi. Questo sarà la trilogia. Questo è il cuore della storia. Il resto sono mumbo jumbo di nomi e mer*a (ride). Bella mer*a, perché Chris Metzen è uno scrittore meraviglioso, ma il cuore della storia è il sacrificio di qualcuno che pensava valesse la pena sacrificare per qualcosa, ed era una brava persona che ha un bravo bambino e voglio che quel bravo ragazzo sia ripagato. – Duncan Jones