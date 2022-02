Weird: The Al Yankovic Story – prima foto ufficiale e tutte le anticipazioni sul biopic con Daniel Radcliffe

Film The Lost City: spot tv “Super Bowl”, nuovo poster e tutte le anticipazioni sul film con Sandra Bullock e Channing Tatum

Daniel Radcliffe è protagonista del film biografico The Weird: The Al Yankovic Story. La star di Harry Potter vestirà i panni di Weird Al Yankovic, cantante, fisarmonicista, produttore discografico e attore americano noto al grande pubblico per le canzoni umoristiche e parodie di hit di cantanti pop come Madonna e Michael Jackson e band come Nirvana, Dire Straits e Red Hot Chili Peppers.

Trama e cast

La trama ufficiale: Il film biografico non risparmia nulla, esplorando ogni aspetto della vita di Yankovic (Daniel Radcliffe), dalla sua fulminea ascesa alla fama con i primi successi come ‘Eat It’ e ‘Like a Surgeon’ alle sue torride relazioni amorose con le celebrità e al famoso stile di vita scandaloso. “Weird: The Al Yankovic Story” porta il pubblico in un viaggio davvero incredibile attraverso la vita e la carriera di Yankovic, da bambino prodigio dotato alla più grande leggenda musicale di tutti i tempi”.

Il cast al momento confermato oltre a Daniel Radcliffe include James Preston Rogers (Frontiera) nei panni di Hulk Hogan e Brennon Peters (Curb Your Enthusiasm) nei panni di un biker.

Curiosità

Nel 2010 Funny or Die ha pubblicato un fake trailer di “Weird: The Al Yankovic Story”, un dramma biografico diretto da Eric Appel e interpretato da Aaron Paul nei panni del musicista “Weird Al” Yankovic. Altri co-protagonisti nel trailer di 3 minuti includevano Yankovic, Olivia Wilde, Gary Cole, Mary Steenburgen e Patton Oswalt.

Le riprese sono iniziate a Los Angeles il 10 febbraio 2022.

Il progetto è prodotto da Funny Or Die e Tango. Anche “Weird Al” Yankovic è coinvolto nel progetto, ha scritto la sceneggiatura insieme a Eric Appel che è stato designato alla regia.

Il regista Eric Appel è al suo primo lungometraggio per il grande schermo dopo una lunga gavetta televisiva iniziata nel 2010 con il film tv This Show Will Get You High e proseguita con regia di episodi per Funny or Die Presents…, The Office, Workaholics, Happy Endings, Tre mogli per un papà, Silicon Valley e Brooklyn Nine-Nine.

Yankovic parlando del progetto ha dichiarato: “Quando il mio ultimo film UHF è uscito nel 1989, ho fatto un voto solenne ai miei fan che avrei pubblicato un film importante ogni 33 anni, come un orologio. Sono molto felice di dire che siamo nei tempi previsti. E sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreterà nel film. Non ho alcun dubbio che questo sia il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno”.

Il regista Eric Appel parlando del film ha dichiarato: “Quando Weird Al per la prima volta mi ha fatto sedere contro la mia volontà e mi ha raccontato la storia della sua vita, non ci credevo, ma sapevo che dovevamo fare un film su questo”. Colin Davis, Head of Original Scripted Programming di Roku, ha aggiunto: “Chiaramente non ci sono abbastanza film biografici su musicisti famosi, ed eravamo entusiasti di far luce su questa storia incredibilmente vera e non esagerata di Weird Al”.

Chi è Weird Al Yankovic?

Alfred Matthew “Weird Al” Yankovic (23 ottobre 1959) è un cantante, fisarmonicista, produttore discografico e attore americano noto per le canzoni umoristiche ispirate alla cultura pop e parodie di hit di cantanti pop come Madonna, Michael Jackson e band come Nirvana e Dire Straits. Yankovic esegue anche canzoni originali che sono pastiche di stili, così come polka medley di diverse canzoni popolari, nella maggior parte delle quali presenta la sua caratteristica fisarmonica. Dal debutto nel 1976, Yankovic ha venduto più di 12 milioni di album, ha registrato più di 150 parodie e canzoni originali, e si è esibito in più di 1.000 spettacoli dal vivo. Il suo lavoro gli è valso cinque Grammy Awards e altre 11 nomination, quattro dischi d’oro e sei dischi di platino negli Stati Uniti. Il suo primo album nella top ten di Billboard (Straight Outta Lynwood) e il singolo (“White & Nerdy”) sono stati entrambi pubblicati nel 2006. Il suo ultimo album, “Mandatory Fun” (2014), è diventato il suo primo album numero uno durante la sua settimana di debutto. Il successo di Yankovic deriva in parte dal suo uso efficace dei video musicali per parodiare l’artista originale della canzone e gli stessi video musicali originali, vedi “Beat It” e “Bad” di Michael Jackson che sono diventati rispettivamente “Eat It” e “Fat” mentre “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana ribattezzato in “Smells Like Nirvana”. Successivamente ha diretto lui stesso i video e ha continuato a dirigere per altri artisti, tra cui Ben Folds, Hanson, i Black Crowes e i The Presidents of the United States of America. Con il declino della tv musicale e il lancio dei social media, ha utilizzato YouTube e altri siti di video per pubblicare i suoi video. Oltre a registrare i suoi album, Yankovic ha scritto e recitato nel film UHF – I vidioti (1989), commedia diretta dal manager musicale Jay Levey che include parodie de I predatori dell’arca perduta, Gandhi, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Rambo. Yankovic ha avuto un suo programma televisivo, The Weird Al Show (1997) durato una singola stagione. Ha anche fatto apparizioni cameo (La trilogia Un pallottola spuntata, Spia e lascia spiare, Halloween II) e recitato in ruoli di doppiaggio in programmi televisivi e film d’animazione (Transformers Animated, Barnyard, My Little Pony: L’Amicizia è Magica). Yankovic ha scritto inoltre due libri per bambini, When I Grow Up (2011) e My New Teacher and Me! (2013). Yankovic nel 2001 ha sposato Suzanne Krajewski, una dirigente marketing della 20th Century Fox da cui ha avuto una figlia, Nina, nata nel 2003.

Immagini e video dai social media

Sono così eccitato: è il GIORNO #1 sul set di #WEIRDTheAlYankovicStory! E so cosa tutti non vedevano l’ora di vedere, una foto, quindi eccola qui…la mia sedia!!

So excited – it’s DAY #1 on the set of #WEIRDTheAlYankovicStory! And I know what everybody’s been absolutely dying to see a picture of, so here it is… my chair!! pic.twitter.com/MhKCjmpqaW — Al Yankovic (@alyankovic) February 10, 2022

Dai un’occhiata a Daniel Radcliffe come Weird Al! Lo interpreterà in un film biografico in arrivo scritto dallo stesso Yankovic.

Check out Daniel Radcliffe as Weird Al! He's playing him in an upcoming biopic written by Yankovic himself.

– @brooklynpvg

📷: E! pic.twitter.com/xRDvgn15Su — SONiC 102.9 (@sonic1029) February 20, 2022

GIORNO DI RIPRESE #4: Ultime notizie – @Zendaya NON si unisce al cast di #WEIRDTheAlYankovicStory! Non gliel’abbiamo nemmeno chiesto! Ho solo pensato che sarebbe stata troppo occupata.

SHOOT DAY #4: Breaking news – @Zendaya is NOT joining the cast of #WEIRDTheAlYankovicStory! We didn’t even ask her! Just figured she’d be too busy. pic.twitter.com/akbjerC7OJ — Al Yankovic (@alyankovic) February 15, 2022

GIORNO DI RIPRESE #5: Ecco il regista @erockappel in azione. Non c’è tempo per le foto, è impegnato a realizzare un film fantastico!! #WEIRDTheAlYankovicStory @TheRokuChannel

GIORNO DI RIPRESE #7: Hey amico, ho davvero, DAVVERO intenzione di finire nei guai con @TheRokuChannel per questo, ma sono così orgoglioso di questa sceneggiatura e volevo farne trapelare una parte. Quindi…🚨AVVISO SPOILER🚨… Questo è il FINALE ATTUALE di #WEIRDTheAlYankovicStory

SHOOT DAY #7: Oh man, I am really, REALLY going to get in trouble with @TheRokuChannel over this, but I’m just so proud of this script, and I wanted to leak part of it. So…🚨SPOILER ALERT🚨… This is the ACTUAL ENDING of #WEIRDTheAlYankovicStory pic.twitter.com/VR9CNshKW2 — Al Yankovic (@alyankovic) February 18, 2022

GIORNO DI RIPRESE #8: Non fallisce mai: stiamo cercando di girare un film qui e questo strambo cosplayer cerca di mandare in crash il nostro set. Uh! Voglio dire, amo i miei fan, ma…i limiti, le persone! Non preoccuparti, la sicurezza lo ha buttato fuori.

SHOOT DAY #8: It never fails – we’re trying to shoot a movie here, and this cosplayer weirdo tries to crash our set. Ugh! I mean, I love my fans, but… boundaries, people! Don’t worry, we had security throw him out. #WEIRDTheAlYankovicStory @TheRokuChannel pic.twitter.com/XdHZBlrsPM — Al Yankovic (@alyankovic) February 22, 2022

GIORNO DI RIPRESE #9: Vorrei poter dire che “tutti i soldi sono lassù sullo schermo”, ma onestamente, metà del budget è andato per ottenere queste fantastiche mascherine per il viso hawaiane.