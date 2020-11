Zazie Beetz nel film d’azione Bullett Train di David Leitch

Zazie Beetz apparsa in Joker e nel ruolo di Domino in Deadpool 2 reciterà al fiaco di Brad Pitt nel film d’azione Bullett Train. Il sito Variety riporta che Beetz si unisce ad un cast che oltre a Brad Pitt include anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji.

“Bullett Train” è basato sul romanzo MariaBeetle (Mariabitoru) dell’acclamato autore di mistery giapponese Kotaro Isaka e segue cinque killer che si ritrovano su un treno proiettile in rapido movimento da Tokyo a Morioka con solo poche fermate nel mezzo. In questo viaggio della durata di poche ore la tensione aumenta quando si scoprono l’un l’altro ed entrano in conflitto tra loro, rendendosi conto che le rispettive missioni sono intrecciate. Questo è il primo adattamento internazionale di un romanzo di Kotaro Isaka, ma i racconti dell’autore sono stati già adattati in patria, tra i titoli più noti il film con rapina A Cheerful Gang Turns the Earth, il fantascientifico con viaggio nel tempo Fish Story, il thriller Grasshopper e l’action Golden Slumber.

Il film è diretto dallo stuntman e regista David Leitch che si è fatto un nome dietro al macchina da presa dirigendo una manciata di action di grande successo da John Wick a Deadpool 2 passando per Atomica Bionda e il recente spin-off Fast & Furious presenta: Hobbs & Shaw. Leitch dirige “Bullett Train” da una sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz al suo secondo copione dopo il mistery horror Fear Street. Il film è prodotto da Antoine Fuqua (The Equalizer – Il vendicatore, I Magnifici 7) che ad un certo punto dello sviluppo ha passato la mano per la regia.

Beetz sta attualmente girando il dramma western The Harder They Fall al fianco di Idris Elba che segue uomo cerca di vendicarsi del ragazzo che ha ucciso i suoi genitori. Vedremo Beetz da protagonista anche nel dramma Shelter che segue giovane padre travagliato e la figlia estraniata che formano un’improbabile partnership quando fingono il suo cancro nella comunità cristiana rurale della madre della ragazza. Quando la madre scopre la verità, tutti e tre sono costretti a decidere quali bugie vale la pena portare avanti.