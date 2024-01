50 km all’ora: foto e locandina della commedia con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi (Al cinema dal 4 gennaio)

Dal 4 gennaio 2024 nei cinema con Sony Pictures Italia 50 km all’ora, terza regia per Fabio De Luigi che è anche protagonista al fianco di Stefano Accorsi. Il film è il remake italiano di 25 km/h, film tedesco di Sony Pictures International Production, campione d’incassi nel 2018.

La trama ufficiale: Due fratelli (Fabio De Luigi e Stefano Accorsi) si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo.

Il cast di “50 km all’ora” include anche Elisa Di Eusanio, Giorgia Arena, Barbara Abbondanza, Miriam Previati, con la partecipazione di Beatrice Schinos, Stefano Vito, Paolo Cevoli, Alessandro Haber, con la partecipazione straordinaria di Marina Massironi e con Simone Baldasseroni.

Foto: Loris T. Zambelli