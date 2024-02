A dire il vero: foto e poster italiano della nuova commedia di Nicole Holofcener (Al cinema)

Dall’8 febbraio 2024 nei cinema italiani con Vertice 360 A dire il vero ((You Hurt My Feelings), la nuova deliziosa, acuta e tagliente commedia di Nicole Holofcener, interpretata da Julia Louis-Dreyfus e prodotta da FilmNation Entertainment.

La trama ufficiale: Il film racconta di una scrittrice che entra in crisi quando casualmente sente il marito dare la sua onesta reazione rispetto al suo ultimo romanzo. Un film sulla fiducia, sulle piccole bugie che ognuno di noi racconta e sul rapporto con le persone che amiamo di più. “Adire il vero” raccoglie così il testimone di grandi maestri della commedia come Woody Allen e Nora Ephron per dare uno sguardo disincantato ed esilarante sulle situazioni quotidiane in cui ciascuno può ritrovarsi…e ridere di se stesso.

Nel cast Julia Louis-Dreyfus, alla seconda collaborazione con la regista, oltre a Tobias Menzies, noto per il ruolo del Principe Filippo di Edimburgo in “The Crown” e Arian Moayed (“Succession”, “Inventing Anna”).

Photo Credit: JEONG PARK

Copyright: © 2023 It’s Just My Opinion Pictures, Inc.