Alien: Romulus – le action figures “Hot Toys” della Rain Carradine di Cailee Spaeny e il nuovo Xenomorfo

Alien: Romulus di Fede Alvarez si è dimostrato non solo all’altezza di una saga iconica, ma anche un capitolo che ha preso due elementi come il genere horror e il videogioco “Alien Isolation”, entrambi pezzi importanti del franchise multimediale che nel frattempo è divenuto “Alien”, e li ha fusi in un sentito tributo allo “Xenomorfo” entrato di diritto tra le icone horror del cinema tutto.

A seguito del successo del film e mentre si discute per un eventuale sequel, Hot Toys che conosce bene quanto i fan del genere horror e della saga di “Alien” siano anche degli avidi collezionisti realizza due action figure ispirate proprio al nuovo “Alien” che trovate descritte a seguire: la prima ritrae il personaggio Rain Carradine di Cailee Spaeny mentre l’altra il nuovo Xenomorfo “Scorched”.

“I tuoi nuovi oggetti da collezione in scala 1/6 di Alien: Romulus ti faranno sentire come se fossi entrato nella stazione spaziale rinascimentale e avessi combattuto contro gli xenomorfi, fianco a fianco con Rain Carradine.”

“La figura è dotata anche del suo fucile, della collana con il dispositivo di reset per Andy, una versione aperta del dispositivo di reset e un chip. Oltre a tutto, sono disponibili un Facehugger e una base di figura diorama appositamente progettata con resti di xenomorfo per dare vita alla scena iconica.”

“Oggi, Hot Toys è entusiasta di ampliare la collezione Alien: Romulus con una nuova aggiunta, Rain Carradine come figura da collezione in scala 1/6, dopo l’introduzione dello Scorched Xenomorph.

“Una delle scene d’azione più strabilianti si svolge quando spegne il generatore di gravità per fermare l’avvicinamento degli xenomorfi, lasciando tutti a bocca aperta anche a gravità zero. Questa scena iconica non solo aumenta la tensione nella trama, ma fa anche salire l’adrenalina a tutti.

Riportando sia “Alien” che i fan all’inizio di tutto, un film horror, “Alien: Romulus” racconta la storia di un gruppo di giovani colonizzatori spaziali che rovistano in una stazione spaziale abbandonata, dove incontrano le forme di vita più terrificanti dell’universo.

Con recensioni positive e grandi elogi da parte dei fan, “Alien: Romulus” è sicuramente uno dei film da non perdere per l’anno 2024. Ispirata da questo epico blockbuster, Hot Toys presenta con orgoglio la figure da collezione Scorched Xenomorph in scala 1/6.

L’immensa figure da collezione “Scorched Xenomorph” in scala 1/6 è alta circa 44 cm ed è sapientemente dipinta in nero e grigio scuro con una finitura lucida per imitare la presentazione organica di uno Xenomorfo. Questa figura altamente dettagliata presenta un corpo con nuovo design delle articolazioni per migliorare un’ampia gamma di articolazioni, una scultura della testa di nuova concezione con strutture interne squisitamente realizzate, e viene fornita con due carapaci traslucidi intercambiabili in stile normale e “battle damaged” per fornire diverse opzioni di visualizzazione. La mascella interna estensibile di nuova concezione e la coda pieghevole consentono ai collezionisti di creare pose dinamiche. Insieme alla figure, viene fornito con un Facehugger articolato e un supporto per figure diorama a tema stazione spaziale, illuminato a LED ispirato al film.

Aggiungi subito questa fenomenale figure da collezione in scala 1/6 raffigurante lo “Xenomorfo Scorched” alla tua collezione di Alien.