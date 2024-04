Back to Black: nuovi poster del film biografico su Amy Winehouse (Al cinema dal 18 aprile)

Dal 18 aprile 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures Back to Black, il biopic sulla cantante Amy Winehouse interpretata in questa pellicola che ne ripercorre la carriera dall’attrice britannica Marisa Abela. Questo biopic è autorizzato dagli eredi di Amy Winehouse che hanno firmato un accordo per questo film nel 2018.

“Back to Black” è uno sguardo inedito sulla rapida ascesa di Amy Winehouse e sulla pubblicazione del suo rivoluzionario album “Back to Black”. Raccontato dal punto di vista di Amy, il film è uno sguardo senza veli sulla donna dietro il fenomeno e sulla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il cast del film comprende anche Jack O’Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan, Ansu Kabia, Bronson Webb e Lesley Manville.

“Back to Black” è diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Cinquanta sfumature di grigio) e scritto da Matt Greenhalgh (Control, Le stelle non si spengono a Liverpool) alla sua seconda collaborazione con la regista Sam Taylor-Johnson dopo Nowhere Boy.

Marisa Abela è un’attrice inglese nota per i suoi ruoli nelle serie tv Industry e Cobra – Unità anticrisi. Nata a Brighton nel 1996, Marisa è figlia dell’attrice Caroline Gruber e dal regista Angelo Abela. Inizialmente aveva intenzione di studiare storia e diritto e diventare un avvocato per i diritti umani, ma poi ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Abela ha debuttato all’età di 11 anni nel thriller Man in a Box (2008). Nel 2022 ha recitato nel thriller biografico Caccia all’agente Freegard (Rogue Agent), nel dramma romantico She Is Love con Haley Bennett e Sam Riley e si è unita al cast di Barbie di Greta Gerwig.

L’album “Back to Black” del 2006 è diventato un successo internazionale e con 3.58 milioni di copie uno degli album più venduti nella storia del Regno Unito. Alla 50ª edizione dei Grammy Awards, “Back to Black” ha trionfato nella categoria miglior album pop vocale ma è stato anche nominato nell’ambita categoria album dell’anno. Durante la stessa cerimonia, Amy Wineouse ha vinto quattro premi aggiuntivi diventando la seconda artista più premiata in una singola edizione, record condiviso con altre cinque artiste. VH1 ha classificato Winehouse al 26° posto nella lista delle 100 migliori donne della musica.