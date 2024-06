Bad Boys: Ride or Die – foto del film e immagini evento Porsche e premiere Berlino di Bad Boys 4

Dal 13 giugno 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures Bad Boys: Ride or Die aka Bad Boys 4 con Will Smith e Martin Lawrence. Il trailer vede Mike Lowrey e Marcus Burnett tornare in quel di Miami per un caso che coinvolge la cospirazione di un cartello della droga contro l’operato dell’amato Capitano Howard (Joe Pantoliano) assassinato in Bad Boys 3.

Quest’estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

Il cast comprende anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, Tiffany Haddish e Joe Pantoliano.

“Bad Boys 4” è diretto dal duo di filmmaker Adil & Bilall noti per aver diretto il film di Batgirl cancellato da Warner Bros. a fine riprese e un paio di episodi della serie tv Ms Marvel. La sceneggiatura del film è Chris Bremner che ha scritto anche il precedente “Bad Boys For Life” e la commedia d’azione The Man from Toronto con Kevin Hart e Woody Harrelson.