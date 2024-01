Badland Hunters: foto e poster del film post-apocalittico di Netflix con Don Lee

Netflix ha reso disponibile un nuovo trailer per il film d’azione post-apocalittico con zombie intitolato Badland Hunters (Hwang-ya). Il film di produzione coreana vede una Seoul trasformata in una desolata landa post-apocalittica e un uomo che si imbarca in una missione per salvare un amico adolescente rapito da uno scienziato pazzo che sta conducendo esperimenti sugli esseri umani.

La storia si svolge dopo che un terremoto ha trasformato Seoul in desolata landa post-apocalittica. Don Lee assume il ruolo di Nam-san, un implacabile cacciatore delle terre desolate. In Badland Hunters, gli spettatori verranno trasportati in un paesaggio desolato ma affascinante, dove la sopravvivenza è un lusso e le alleanze sono instabili quanto il mondo in rovina in cui vivono. Le immagini del film mostreranno un mondo fatto a pezzi, con vaste desolazioni e la cruda brutalità della natura.

Oltre al veterano Ma Dong-seok alias Don Lee, visto in Marvel Eternals nei panni di Gilgamesh, l’attore torna al genere zombie dopo l’acclamato Train to Busan, nel cast figurano anche Lee Hee Jun, Lee Joon-young e Choi ji-wan.