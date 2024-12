Carry-On: nuovi poster ufficiali e foto del thriller d’azione di Netflix con Taron Egerton e Jason Bateman

Disponibile su Netflix Carry-On, thriller d’azione dello specialista Jaume Collet-Serra (Orphan, Non-stop, L’uomo sul treno) che dirige un duo inedito: l’americano Jason Bateman (Game Night – Indovina chi muore stasera?) qui in veste inedita di spietato villain e Taron Egerton, attore britannico lanciato dal franchise “Kingsman” che ha recentemente interpretato due biopic in cui ha impersonato Elton John e colui che ha portato il videogioco “Tetris” nel mondo.

Il cast include anche Sofia Carson (Nora Parisi), Danielle Deadwyler (Elena Cole), Theo Rossi (Watcher), Logan Marshall-Green (Agent Alcott), Dean Norris (Phil Sarkowski), Sinqua Walls (Jason Noble), Gil Perez-Abraham (Eddie), Tonatiuh (Mateo Flores), Curtiss Cook (Lionel Williams), Joe Williamson (Ron Dunn) e Josh Brener (Herschel).

Il regista Jaume Collet-Serra spiega cosa lo ha attratto di questo film e della sua premessa?

Tutti vogliono fare il prossimo Die Hard e la realtà è che nessuno lo farà mai: è un film perfetto che non può essere replicato, e anche un prodotto molto specifico del suo tempo. Ma quando ho letto la sceneggiatura di Carry-On, ho avuto la sensazione di aver trovato una versione più concreta di Die Hard, che è stata la nostra stella polare per l’intero processo, per una nuova generazione. La storia è incentrata su personaggi autentici, millennial, che lottano con le realtà odierne di cercare di avere successo in un mercato del lavoro affollato, di creare una famiglia in una famiglia non tradizionale e dell’ansia e della solitudine travolgenti che i giovani dicono costantemente di provare a causa dell’inevitabile confronto delle loro vite con quelle di tutti gli altri tramite i social media… ma tutta questa fantastica analisi dei personaggi è racchiusa in una trama divertente, semplice e classica tra i buoni e i cattivi che per puro caso si svolge a LAX [Los Angeles International Airport] il giorno di Natale. Quella combinazione di grande divertimento da film da popcorn ancorato a personaggi autentici con qualcosa di importante da dire è in definitiva ciò che mi ha attratto del progetto.