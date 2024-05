Chien de la casse: foto e poster italiano del film di Jean-Baptiste Durand premiato ai César 2024

Dal 23 maggio 2024 nei cinema italiani con No.Mad Entertainment Chien de la casse, commedia drammatica di formazione, scritta e diretta da Jean-Baptiste Durand, al suo debutto alla regia, vede come protagonisti Anthony Bajon, Raphaël Quenard (rivelazione ai César 2024) e Galatea Bellugi.

La sinossi ufficiale recita: “Dog e Mirales (Anthony Bajon & Raphaël Quenard), due inseparabili amici d’infanzia, vivono in un piccolo villaggio del Sud della Francia. Trascorrono la maggior parte del tempo a girovagare per le vie del borgo. Mirales, per ammazzare il tempo, prende spesso in giro Dog, forse più del dovuto. Quell’autunno, Dog incontra Elsa con la quale vive una storia d’amore. La distanza che si instaura tra i due ragazzi gli permetterà di crescere e finalmente trovare il loro posto.”

Il cast include anche Galatéa Bellugi, Dominique Reymond, Bernard Blancan, Nathan Le Graciet, Mélanie Martinez, Mike Reilles, Mathieu Amilien, Evelina Pitti, Kader Bouallaga, Marysole Fertard.