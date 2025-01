Deadpool & Wolverine: nuova action figure Hot Toys di Chris Evans come la “Torcia Umana” dei Fantastici 4

Hot Toys annuncia una nuova action figure da collezione di Chris Evans nei panni della Torcia Umana così come appare in "Deadpool & Wolverine" aka "Deadpool 3".

Hot Toys sembra puntare molto sulla linea di action figure ispirate al film campione d’incassi Deadpool & Wolverine ed ecco quindi per i fan dell’attore Chris Evans una figure dettagliatissima che lo ritrae nei panni di Johnny Storm / La Torcia Umana esiliato nel “Vuoto” con altri supereroi reietti dalla TVA della serie tv Loki.

Chris Evans dopo aver interpretato l’arrogante Storm nei due film dei Fantastici 4 di Tim Story, nel 2011 debutta come Captain America nell’MCU e per lui ci saranno 8 anni e tre film (più apparizioni varie) nei panni dell’integerrimo super-soldato Steve Rogers prima del suo “pensionamento” in Avengers: Endgame. E’ dello scorso mese la notizia che Evans tornerà nei panni di Steve Rogers in Avengers: Doomsday, primo dei due nuovi crossover dei fratelli Russo che introdurranno il Doctor Doom di Robert Downey Jr. e i nuovi Fantastici 4. Pare che Evans interpreterà una versione diversa di Captain America (una variante?), ruolo che nel frattempo è andato all’ex Falcon Anthony Mackie, pronto a debuttare con il suo primo film da protagonista, Captain America: Brave New World nelle sale italiane dal prossimo 12 febbraio.

Deadpool & Wolverine – 1/6th scale Human Torch Collectible Figure

Chris Evans è da anni uno dei preferiti dai fan dell’MCU con la sua interpretazione dell’iconico Captain America. In “Deadpool & Wolverine”, ha fatto un’apparizione sbalorditiva nei panni della Torcia Umana, creando momenti memorabili nelle sale cinematografiche. Potato dalla TVA, la Torcia Umana si è nascosto nel Vuoto da Cassandra Nova. Proprio quando Deadpool e Wolverine stanno per affrontare i seguaci di Cassandra Nova, lui cerca di salvarli con il suo superpotere. Catturando il sorprendente cameo di Johnny Storm in “Deadpool & Wolverine”, Hot Toys presenta con orgoglio la figure da collezione “Human Torch” in scala 1/6 affinché tutti i collezionisti possano possedere questo eroe tanto atteso. La figura da collezione “Human Torch”, estremamente accurata, presenta una testa di Johnny Storm scolpita meticolosamente con bulbi oculari rotanti separati, evidenziati da un fisico muscoloso creato ad hoc. Il costume dei Fantastici Quattro è fedele al suo aspetto sullo schermo e viene fornito con un mantello danneggiato (battle-damaged). Una serie di diversi accessori con effetto fiammeggiante da attaccare sul corpo vvengono forniti per i collezionisti che vogliono esporre la figura con stile, tra cui uno speciale accessorio con effetto fuoco vorticoso che consente alla fiamma di avvolgere la figure di “Human Torch”, nonché un supporto per esporre la figure stessa. Non è più “Signorsì capitano!” ma “Fiamma!”. Potrebbe non essere quello che hai imparato a conoscere negli ultimi 14 anni nell’MCU, ma la “Torcia umana” merita sicuramente un posto nella tua collezione di figure 1/6.

