Dal 24 luglio 2024 nei cinema italiani con Marvel Studios Deadpool & Wolverine aka Deadpool 3 di Shawn Levy (Una notte al museo, Real Steel, Free Guy, The Adam Project).

Dopo aver affrontato alcuni intoppi professionali mentre attraversava una crisi di mezza età. Wade Wilson (Ryan Reynolds) decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando sono in gioco i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero, Deadpool decide di ritirare le sue katane dal pensionamento. Recluta un Wolverine (Hugh Jackman) riluttante e diffidente non solo per combattere per la loro sopravvivenza ma, in definitiva, per la loro eredità. Quel dannato eroe irresponsabile di Deadpool cambierà con Wolverine la storia dell’MCU !?

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, il cast del film includerà il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica) e Shioli Kutsuna (Yukio) che si uniranno ai nuovi arrivati del franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), che interpreteranno rispettivamente un agente televisivo e la controparte malvagia di Charles Xavier, Cassandra Nova.