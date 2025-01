Deadpool & Wolverine: foto nuova action figure Hot Toys del “Nicepool” di Ryan Reynolds

Hot Toys ha svelato una nuova aggiunta alla sua linea di action figures ispirate al film campione d’incassi Deadpool & Wolverine che ricordiamo ha superato il miliardo al box office globale. Stavolta il soggetto scelto è il Nicepool di Ryan Reynolds realizzato nel consueto formato 1/6 con la consueta cura per il volto scolpito egregiamente, per una somiglianza impressionante alla sua controparte sul grande schermo.

“Nicepool” è una delle diverse varianti di Deadpool che possiamo vedere nel film insieme alla cagnolina Peggy come Mary Puppins / Dogpool; Blake Lively, moglie di Reynolds, come voce di Ladypool (interpretata fisicamente dalla stuntwoman Christiaan Bettridge) e i figli di Reynolds e Lively, Inez & Olin Reynolds, interpretano rispettivamente Kidpool & Babypool. Il resto della truppa di “Deadpool” alternativi include Nathan Fillion come voce di Headpool; Matthew McConaughey come voce di Cowboypool; il giocatore del Wrexham A.F.C. Paul Mullin nel ruolo di Welshpool; la controfigura di Reynolds Alex Kyshkovych nel ruolo di Canadapool; Harry Holland non accreditato – fratello di Tom Holland, che interpreta Peter Parker / Spider-Man nell’MCU – qui nel ruolo di Haroldpool; Kevin Fortin e Hung Dante Dong, entrambi non accreditati, rispettivamente come Zenpool e Watari / Roninpool. Le varianti di Deadpool interpretate da attori/doppiatori non rivelati includono Deadpool 2099, Golden Age Deadpool, Piratepool, Scottishpool, Shortpool, Kingpool, Cupidpool, Greatest Showman Deadpool, Jesterpool, Detectivepool, un Deadpool incappucciato e un Deadpool con inserti bianchi sul suo costume. La variante di Deadpool di The Greatest Showman è un riferimento al ruolo di Hugh Jackman come P.T. Barnum nel film The Greatest Showman (2017). Walker Scobell ha anche doppiato una variante di Deadpool mai vista prima che urla “Torna in Canada, stron*o” durante la sequenza di combattimento verso il climax.