Demon Slayer – Verso l’allenamento dei Pilastri: immagini e poster italiano del film anime (Al cinema)

Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures e Eagle Pictures Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri. Trattasi di un nuovo lungometraggio che incorpora filmati degli ultimi due episodi della terza stagione e del primo episodio della quarta stagione. Il film è diretto da Haruo Sotozaki e basato sul celeberrimo manga e anime nato dalla fantasia di Koyoharu Gotōge.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri” – comprende l’episodio 11 dell’Arco de “Il villaggio dei forgiatori di katana” in cui si conclude la feroce battaglia tra Tanjiro e Hantengu, la quarta Luna Crescente, e Nezuko guarisce dal problema del sole. A questo seguirà l’inedito primo episodio dell’arco de “L’allenamento dei Pilastri”, in cui avrà inizio l’allenamento in vista della battaglia conclusiva contro Kibutsuji Muzan.

Haruo Sotozaki fatto il suo debutto alla regia nel 2004 con l’adattamento anime di Ninja Nonsense. Nel 2019, ha diretto l’adattamento anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, così come il suo film, Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen nel 2020, che ha ottenuto numerosi premi.

Il film è scritto dai membri dello staff di Ufotable, studio di animazione giapponese fondato nell’ottobre 2000 dall’ex produttore di Telecom Animation Film Hikaru Kondō e con sede a Suginami, Tokyo