Eileen: foto e poster italiano del film con Thomasin McKenzie e Anne Hathaway

Al cinema dal 30 maggio, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy Eileen di William Oldroyd. Già apprezzato per “Lady Macbeth”, il regista William Oldroyd dirige la nuova star di Hollywood Thomasin McKenzie (“Jo-Jo Rabbit” e “Ultima notte a Soho”) e l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway in un thriller sofisticato dalle atmosfere hitchcockiane tratto dal romanzo omonimo di Ottessa Moshfegh.

Al centro della vicenda Eileen (Thomasin McKenzie), una ragazza che conduce una vita monotona lavorando come segretaria in un riformatorio minorile nell’America degli anni ‘60. La sua esistenza verrà sconvolta dall’arrivo di Rebecca (Anne Hathaway), la nuova psicologa del carcere. Brillante e disinvolta, Rebecca esercita un fascino magnetico su Eileen, che rimane immediatamente attratta dalla sua eleganza. Ben presto però la loro amicizia prenderà una piega pericolosa, sfociando in un esito sempre più sinistro.

Il cast include anche Shea Whigham, Sam Nivola, Siobhan Fallon Hogan, Tonye Patano, William Hill, Owen Teague, Peter McRobbie, Peter Von Berg, Patrick Noonan, Jefferson White, Alexander Jameson, Patrick Ryan Wood, Gavin K. Barfield, Spencer Barnes, Mason Pettograsso, Mark Havlis, Marin Ireland , Brendan Burke, Julian Gavilanes, Joel Marsh Garland, Louis Vanaria, Lawrence Arancio.