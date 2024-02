Emma e il giaguaro nero: foto e poster italiano del film di Gilles de Maistre (Al cinema)

Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con 01 Distribution Emma e il giaguaro nero, dal regista Gilles de Maistre una splendida avventura per famiglie ambientata nel cuore dell’Amazzonia diretta da Gilles de Maistre, il regista di Mia e il leone bianco e Il lupo e il leone.

Crescere nella foresta amazzonica ha regalato ad Emma (Lumi Pollack) la più rara delle amicizie: quella con un cucciolo di giaguaro smarrito, di nome Hope. Quando un tragico evento la costringe a lasciare Hope per andare a New York, Emma sogna per anni di tornare nella foresta pluviale dal suo amico. A 14 anni, abituata ormai alla vita di città, Emma scopre che il villaggio in cui è cresciuta è minacciato dai trafficanti di animali e decide di tornare in Amazzonia dal suo amato giaguaro. Anja (Emily Bett Rickards), la goffa insegnante di biologia di Emma, dapprima cerca invano di dissuaderla, poi insieme intraprendono il viaggio per salvare Hope da coloro che cercano di distruggere la foresta pluviale e la sua fauna.