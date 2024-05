Furiosa: nuovi poster del film con Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy in anteprima a Cannes 2024

Dopo la tappa fuori concorso a Cannes 2024, a partire dal 23 maggio nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures arriva Furiosa: A Mad Max Saga. Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono i protagonisti dell’atteso ritorno all’iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di “Mad Max”. Miller ora volta nuovamente pagina con una nuovissima avventura d’azione originale e standalone che rivela le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale “Mad Max: Fury Road”.

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa (Anya-Taylor Joy) viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe (Lachy Hulme). Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.