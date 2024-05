Garfield – Una missione gustosa: nuovi poster ufficiali del film d’animazione (Al cinema)

Dal 1° maggio 2024 torna nei cinema italiani con Sony Pictures e Eagle Pictures il Gatto Garfield in una nuova e scatenata avventura d’animazione dal titolo Garfield: Una missione gustosa con le voci di Chris Pratt, Samuel L. Jackson e Snoop Dog.

La trama di “Garfield: Una missione gustosa”: Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all’aperto! Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio.

Le voci Originali

Chris Pratt: Garfield

Harvey Guillén: Odie

Samuel L. Jackson: Vic, il padre di Garfield

Snoop Dog: Snoop Cat

Hannah Waddingham: Jinx

Nicholas Hoult: Jon Arbuckle

Cecily Strong: Marge

Brett Goldstein: Roland

Ving Rhames: Otto

Bowen Yang: Nolan

Janelle James: Olivia

Dev Joshi: Liz Wilson

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo: Garfield

Ciro Clarizio: Garfield piccolo

Monica Ward: Odie (versi)

Simone Mori: Vic, il padre di Garfield

Oreste Baldini: Snoop Cat

Gabriella Borri: Jinx

Flavio Aquilone: Jon Arbuckle

Laura Romano: Marge

Roberto Gammino: Roland

Alessandro Rossi: Otto

Manuel Meli: Nolan

Cinzia De Carolis: Olivia

Agnese Marteddu: Liz Wilson

Franco Mannella: Nermal

Gabriele Patriarca: Louis

Alessia Amendola: Arlene

Corrado Conforti: Vito

Francesca Fiorentini: Ethal