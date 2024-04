Ghostbusters: Minaccia Glaciale – nuovi poster ufficiali per il ritorno degli Acchiappantasmi (Al cinema dall’11 aprile)

L’11 aprile 2024 arriva nei cinema italiani con Sony Pictures Ghostbusters: Minaccia Glaciale di Gil Kenan, il sequel del Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman.

In “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

In una’intervista con Empire, il regista Gil Kenan ha rivelato che l’iconica serie tv animata The Real Ghostbusters ha ispirato il nuovo film con i suoi “cattivi folli, originali e bizzarri da morire”. Ha aggiunto: “Volevamo portare la disinvoltura e il coraggio di quella serie in questo film. Penso che sorprenderà le persone quanto sia grande questo film”.

Il co-sceneggiatore e produttore Jason Reitman ha continuato aggiungendo che anche altri film degli anni ’80 hanno avuto un ruolo nell’ispirare la storia di “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”. Ha spiegato: “John Hughes è stato una grande pietra di paragone. Quella cosa di una famiglia in una station wagon, che vive in una casa fatiscente, con gli adolescenti che si ribellano contro i loro genitori. Trevor [di Finn Wolfhard] ha 18 anni adesso, quindi è tipo, ‘Io’ Sono un adulto!’”

Reitman ha accennato anche a Wes Anderson come influenza sul film: “Volevamo quello stile I Tenenbaum, ovvero una famiglia che vive l’una sopra l’altra… ma nella caserma dei Ghostbusters,” ha aggiunto. “Vediamo la caserma dei pompieri molto più che in qualsiasi altro film degli Acchiappafantasmi precedente. Com’è dormire lì, fare il bucato lì? Com’è la soffitta?”

Il film è interpretato da Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson. A loro si uniranno Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, il comico James Acaster ed Emily Alyn Lind.