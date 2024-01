Godzilla Minus One: nuova action figure “Superseven7” del nuovo film Toho

Super7 ha lanciato una nuova action figure basata sul Godzilla del film campione d’incassi “Godzilla: Minus One” del regista Takashi Yamazaki, che è a dir poco strepitosa a livello di dettagli.

“Godzilla Minus One” di Toho dopo aver sbancato in Giappone, si sta facendo valere anche in terra straniera, registrando 50,9 milioni di dollari nella sua settima settimana nelle sale degli Stati Uniti per un totale globale di 96,4 milioni di dollari. in lingua giapponese con i maggiori incassi in Giappone sia in live-action che in animazione; quinto film non in inglese con i maggiori incassi al box office statunitense, e visto l’andamento degli incassi, i 100 milioni di dollari globali sono dietro l’angolo

Godzilla è emerso dal mare per devastare un ignaro Giappone del dopoguerra e non è mai stato così terrificante! Basato sugli stessi modelli 3D utilizzati per il film Godzilla Minus One del 2023 e approvato dal regista Takashi Yamazaki per l’autenticità, questo Toho ULTIMATES altamente articolato! La figure di Godzilla Minus One misura oltre 20 cm di altezza e 35 pollici di lunghezza, presenta sculture intricate e dettagli di verniciatura di alta qualità e viene fornito con una testa ruggente intercambiabile, che gli conferisce un senso viscerale di potere e pericolo! Se riesci a superare l’innegabile bisogno di fuggire per sicurezza, aggiungi questo Toho ULTIMATES Godzilla: Minus One alla tua collezione di kaiju!