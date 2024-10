Halloween Gadget: nuova action figure “Hot Toys” di Michael Keaton in “Beetlejuice Beetlejuice”

Halloween è alle porte ed eccoci pronti a celebrare la “Notte delle streghe” con una nuova impressionante action figure da collezione. Hot Toys stavolta porterà nelle vostre case nientemeno che Michael Keaton versione “spiritello porcello”, così come appare nel recente sequel campione d’incassi Beetlejuice Beetlejuice.

“La fossa è stata scossa”

Il portale per l’aldilà è ora aperto e Beetlejuice è finalmente tornato con un emozionante sequel, Beetlejuice Beetlejuice! Pronuncia il suo nome tre volte e lui viene evocato.

Tre generazioni di Deetz tornano a Winter River dopo una tragedia familiare, e mentre Lydia ha ancora a che fare con Beetlejuice, le cose diventano ancor più caotiche quando sua figlia, Astrid, apre accidentalmente un portale per l’aldilà.

Problemi in agguato in entrambi i mondi, non passerà molto tempo prima che qualcuno dica il suo nome tre volte, riportando in vita il famigeratamente dispettoso Beetlejuice.

Per celebrare il ritorno di Beetlejuice al cinema, Hot Toys si unisce all’Aldilà e dà il benvenuto alla nuovissima action figure da collezione di Beetlejuice in scala 1/6.

Realizzata magistralmente in base all’apparizione sullo schermo di Michael Keaton nei panni di Beetlejuice nel film, la action figure presenta una scultura della testa di Beetlejuice di nuova concezione che include un sistema separato di bulbi oculari rotanti.

È inclusa anche una scultura della testa aggiuntiva per un’espressione sbalorditiva con lingua di fuori. Entrambe le sculture della testa sono fedelmente realizzate con realistici capelli artificiali e il suo iconico costume, anch’esso finemente confezionato per ricreare il suo abito a righe bianche e nere con effetto invecchiato, accompagnato da un paio di calzini rossi per completare il suo look iconico.

L’attenzione ai dettagli non finisce qui, poiché nella confezione sono inclusi il giornale “The Afterlife” e il “Manuale per i defunti recenti”, così come un cuore, un orologio, un braccialetto, un microfono, una lima per unghie, per non parlare delle diverse mani intercambiabili con unghie scolorite. La figure è inoltre dotata di una base diorama raffigurante la sua lapide.