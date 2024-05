IF – Gli Amici Immaginari: pioggia di nuovi poster ufficiali della commedia fantasy con Ryan Reynolds

Dal 16 maggio 2024 nei cinema italiani con Paramount Pictures Italia e Eagle Pictures IF – Gli Amici Immaginari, la commedia fantasy scritta e diretta da John Krasinski, che è anche coprotagonista al fianco di Ryan Reynolds.

“IF – Gli amici immaginari” è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.