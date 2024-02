Foto e poster de del film d'animazione mio amico robot (Robot Dreams) - Dal 4 aprile 2024 nei cinema italiani con I Wonder Pictures.

Dal 4 aprile 2024 nei cinema italiani I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection Il mio amico robot (Robot Dreams), il nuovo capolavoro animato dell’acclamato regista spagnolo Pablo Berger, un gioiello già celebrato all’ultimo Festival di Cannes, premiato ad Annecy e ora candidato al Premio Oscar come Miglior film d’animazione.

La trama ufficiale: DOG vive a Manhattan e, stanco di stare sempre solo, si costruisce un robot. Sulle note degli Earth, Wind and Fire e della travolgente musica newyorkese degli anni Ottanta, la loro amicizia sboccia e si fa sempre più profonda. Finché una sera d’estate DOG si trova costretto ad abbandonare ROBOT sulla spiaggia. Riusciranno i due amici a ritrovarsi? Dal pluripremiato Pablo Berger (Blancanieves), qui al suo esordio nel cinema di animazione, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità celebrata a Cannes, premiata ad Annecy e candidata all’Oscar come Miglior film d’animazione.

“Il mio amico robot” è scritto e diretto da Pablo Berger – qui al suo esordio nel cinema di animazione in 2D – e si ispira alla omonima graphic novel di Sara Varon che racconta la favola moderna di DOG e ROBOT, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità.